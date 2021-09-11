الصحة: مصر تحتل المرتبة الـ14 عالميا في معدلات الزيادة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون السكان، إن ترتيب مصر في معدل الزيادة السكانية رقم 14 على مستوى العالم، موضحًا أن أي معدل يتخطى نصفاً بالمائة هو معدل كبير، مشيرًا إلى أن مصر معدلها أربعة أضعاف هذا المعدل أي 2%.

نسب مختلفة للزيادة السكانية حول العالم

وأضاف «توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن هناك عددًا كبيرًا من دول العالم تخطت حاجز الـ1% زيادة سكانية مثل تركيا وإيران وماليزيا وإندونيسيا، أما الصين فإن معدل النمو فيها 5.%.

وسألته مقدمة البرنامج عن سر عدم نجاح استراتيجيات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ضبط النمو السكاني، وقال: «الأمر مرتبط بالرؤية، سابقا كان الحديث يدور حول محور واحد فقط وهو تنظيم الأسرة، وكان من الواجب العمل وفق استراتيجية بها محاور يتم العمل فيها بالتوازني ونفس الشكل للوصول إلى الحل».

التفتت لن يفيد في حل أزمة الزيادة السكانية

وأكد نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون السكان، أن التفتت الذي تعمل به المؤسسات في البرنامج السكاني لن يؤدي إلى أي نتيجة، مطالبا بوجود جهة تتولى تنسيق الجهود والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة: «إلى الآن لم يتم العمل باستراتيجية تنمية السكان كاملة، كل وزارة هيئة تعمل وفقا لخطتها دون تنسيق بين الهيئات ولا توجد إدارة شاملة، لذلك فإن البرنامج السكاني في مصر مفتت، والحل يتمثل في وجود جهة تدير هذا البرنامج حيث تمتلك القدرة على المتابعة والتقويم وتنسيق الجهود، وأن يكون هناك نموذج واضح للأنشطة التي تتم في البرنامج».