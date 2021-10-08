أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفواكهة بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف ثم الشتاء واختفاء أنواع عديدة من الفواكه وظهور أخرى، حيث تتغير أسعارها في الأسواق.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في مصر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، التي تنوعت بين التفاح والكمثرى والكريز والموز والمانجو وغيرها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

لم تتغير أغلب أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.

سعر التفاح

وصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر الأناناس

وبلغ سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الخوخ

بلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، والمستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الكيوي

بلغ سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر العنب

سجل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن 17 جنيهًا.

سعر البرتقال

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، في حين يصل سعر الصيفي لنحو 10 جنيهات.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 و45 جنيهًا، بحسب الحجم.

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

وصل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، إلى 10 جنيهات.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.