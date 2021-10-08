التفاصيل الكاملة لورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي السادس

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ثلاث ورش مسرحية في فنون المسرح المختلفة وهي: ورشة لإعداد الممثل بعنوان «الجسد المقدس»، ويقدمها الدكتور فريد النقراشي، ورشة الكتابة المسرحية بعنوان «فنون صناعة الكوميديا فى كتابة فن المسرح»، ويقدمها الكاتب الكبير نادر صلاح الدين، أما الورشة الثالثة فهي في المسرح الغنائي للفنان اليوناني بافلوس كافورس.

فريد النقراشي: ورشة الجسد المقدس يتم التركيز بها على المفاهيم الحداثية

ومن جانبه أوضح الدكتور فريد النقراشي، في بيان، أن ورشة الجسد المقدس يتم التركيز بها على المفاهيم الحداثية لجسد الممثل المسرحي الذي يمارس مسرحا غير واقعي «تعبيري، رمزي»، حيث يتم العمل على فكرة العقلية الجسدية، فالجسد ليس مجرد آلة وظيفية ولكنه يدخل في دائرة الإبداع.

نادر صلاح الدين: ورشة التأليف تؤهل المتدرب على كتابة النص الكوميدي

بينما أشار الكاتب نادر صلاح الدين، إلى أن ورشة التأليف تؤهل المتدرب على كتابة النص الكوميدي، فمن خلال الورشة سيتم شرح عملية الكتابة الكوميدية وخاصة انها أصعب أنواع الكتابة وسيتم الاستعانة ببعض الاعمال المصرية وتحليلها كتطبيق عملي بالورشة.

المسرح الغنائي ورشة للفنان اليوناني بافلوس كافورس

كان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، قد اأعلن عن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة والعمل في تنظيم دورته السادسة المقرر انطلاقها في الفترة من 06 ـ 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.