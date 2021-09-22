تفاصيل زيارة وفد مسرحي روسي لمقر مهرجان شرم الشيخ الشبابي

زار وفد من المسرح الروسي مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وتكون الوفد من الفنانة والمخرجة الروسية ألميرا سيراتشيفا، الدكتور أسامة السروي، الفنانة جالينا ميرزنكينا.

المخرجة ألميرا سيراتشيفا تزور مقر المهرجان

كان في استقبال الفنانين الروسيين فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة الوفد الروسي كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية بين المهرجانين والتعاون المسرحي بين المهرجانين في الدورات المقبلة لكل منهما.

المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

فتح باب التطوع للعمل في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

وعلى جانب آخر، أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة والعمل في تنظيم دورته السادسة المقرر انطلاقها في الفترة من 06 ـ 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام المهرجان، إن فتح باب التطوع للشباب في المهرجان من أهم أهدافه على مدار دورته لأنه يدعم فكرة روح العمل الجماعي وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب في الإدارة الثقافية ومجال المسرح والمساهمة في تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة.

وأضافت: «المهرجان بالفعل في دوراته السابقة صنع جيلا من الكوادر يعتمد عليهم حاليا في إدارته، ويستمر المهرجان في هذا الإطار بدورته المقبلة، وعلى الراغبين في المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة فى استمارة سيتم طرحها علي موقعه الرسمي وجميع منصاته على السوشيال ميديا وسيتم الاستجابة للطلبات المقدمة وتحديد موعد لمقابلة شخصية، ويشترط أن يكون العمر ما بين 20 إلى 35 ويفضل إجادة المتقدمين للغة الإنجليزية أو الفرنسية ومهارات الحاسب الآلي، وعلى من يرغب إرسال السيرة الذاتية مع صورتين وبطاقة الرقم القومي على الإيميل الخاص بالمهرجان.