التفاصيل الكاملة لـ جائزة لينين الرملي بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بعد عدة أشهر، تنطلق الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، الذي يشمل جائزة المسرح الشبابي في التأليف المسرحي، والمهداة هذا العام للكاتب الكبير الراحل لينين الرملي.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وقال رئيس المهرجان، في بيان: «هذه المسابقة تأتي في نسختها الخامسة ضمن فعاليات الدورة السادسة؛ تأكيدا وتشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية، فالمهرجان يسعى لدعم الطاقات الشبابية الصاعدة وحثها على كتابة الدراما المسرحية في النصوص الطويلة والقصيرة والمونودراما، وإهداء المسابقة وإطلاقها هذا العام باسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي؛ لكونه رمزا من رموز الكتابة المسرحية العربية ولإخلاصه الدائم وحبه لفن المسرح، فهو نموذجا للكاتب المسرحي المثقف والإنسان المصرى الذى حقق ذاته فى تخصصه، وصنع مدرسة وعالم خاص به في المسرح».

المسابقة تشمل النص المسرحي الطويل والقصير والمونودراما

أما عن تفاصيل المسابقة وشروطها، فقالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان: «المسابقة تشمل النص المسرحي الطويل والقصير والمونودراما، ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية؛ وذلك حرصا وبحثا عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب.

اليوم.. فتح باب التقديم للمسابقة

وأضافت: يتم فتح باب التقديم بالنصوص اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 30 سبتمبر 2021، ولن تلقى أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك، والمسابقة مفتوحه أمام كتاب المسرح المصريين، وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، وسيتم استضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات بالدورة السادسة.

شروط المسابقة

ومن الشروط المهمة أيضا، ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2021 عن 40 سنة، ويفضل أن تكون النصوص بالعربية الفصحى، ويتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة، ولا يسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر من فرع، وترسل النصوص مع نبذة عن السيرة الذاتية للكاتب، صورتين شخصيتين بجودة عالية، صورة من جواز السفر، وتليفونه المحمول لسهولة التواصل معه بالإضافة إلى قرار موقع من المتقدم للجائزة بملكيته للنص المسرحي، وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت أن النص منتحل أو مسروق وستتخذ كافة الإجراءات القانونية من قبل إدارة المهرجان تجاه من يثبت عليه ذلك، وعليه وحده تقع كافة المسئوليات الجنائية والأدبية.