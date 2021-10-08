الفئات المستحقة لقرض بنك ناصر بدون فوائد.. من بينهم أصحاب المعاشات

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، التمويلات الاجتماعية من خلال القرض الحسن، كأحد خدمات التكافل بدون عائد، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويعد القرض الحسن الذي يمنحه بنك ناصر لعملائه، من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك لتقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين، الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

وأوضح البنك، أن التمويلات الاجتماعية الحسنة، من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتُسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، وتُعدم حال وفاة المقترض، حيث يهدف البنك لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع، والعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة للتمويلات الاجتماعية «القرض الحسن» من بنك ناصر، وضوابط وإجراءات الحصول عليه، والفئات المستحقة، وفقًا لما حدده البنك، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التضامن والبنوك والمصارف على مدار الساعة.

الفئات المستحقة للحصول على القرض الحسن من بنك ناصر

وحدد البنك الفئات المستحقة للحصول على القرض وهي:

ـ أصحاب المرتبات.

ـ أصحاب المعاشات.

ـ ورثة المعاشات.

شروط الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر

ـ في حال الاقتراض بضمان المرتب، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات، مع تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ في حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ في حال الاقتراض بضمان المعاش، أو المعاش المستحق، يشترط تحويل القسط أو المعاش على البنك، في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن «سارية».

ـ الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

ـ بيان مفردات (مرتب، معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

ـ حال قرض الزواج، تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية «لا تزيد مدته عن سبع سنوات».

ـ حال قرض العلاج، يشترط تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ـ حال قرض الحالات الملحة، الطارئة، يشترط تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.