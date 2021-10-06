س و ج.. شروط وإجراءات الحصول على قرض المدارس من بنك ناصر

يسعى أولياء الأمور خلال الفترة الحالية إلى تدبير نفقات الدراسة لأبنائهم من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية المختلفة.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي قروضاً خاصة لأولياء الأمور تتعلق بسداد المصروفات الدراسية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وكذلك في مراحل التعليم العالي، سواء في القطاع الحكومي أو المدراس والجامعات والمعاهد في القطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وتقليل هموم البحث عن تدبير النفقات الدراسية.

خطوات الحصول على قرض المدارس من بنك ناصر الاجتماعي

ويقدم «الوطن» في السطور التالية خطوات الحصول على قرض مصروفات المدارس الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي لجميع المراحل المختلفة:

ما هي قيمة تمويل القرض؟

- تصل قيمة تمويل قرض المصروفات الدراسية إلى نحو 50 ألف جنيه كحد أقصى.

هل يمكن زيادة القرض عن 50 ألف جنيه؟

- بحسب الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي، يمكن زيادة قيمة القرض ليتخطى حدود 50 ألف جنيه حسب نوعية العميل مع البنك وتعاملاته السابقة معه.

ما مدة سداد قرض المدارس؟

- تصل مدة سداد قرض المدارس على مدار العام أو مدة الفترة الدراسية الواحدة (التيرم).

ما سعر فائدة القرض؟

- تتراوح سعر فائدة قرض المدارس بين 20 إلى 22% بسعر فائدة متناقص.

ما هى السن القانونية للحصول على القرض؟

- تتراوح السن القانونية للحصول على قرض المدارس بين 21 - 60 عاما.

ما حجم الدخل الشهري للعميل؟

- لا يقل الحد الأدني للعميل طالب القرض عن 1000 جنيه شهرياً.

ما هي الأوراق المطلوبة لإتمام قرض المدارس؟

- يجب تقديم طلب الحصول على التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وبيان مفردات الدخل، بجانب تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة.

وبالنسبة لأصحاب المرتبات عليهم تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطي قيمة القسط الشهري.