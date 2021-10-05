ضوابط إقامة شادر لبيع حلاوة المولد النبوي أمام المحال التجارية

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يتسابق أصحاب المحال على إقامة فرش موسمية لعرض السلع أمام أبوابها، مثل فرشة عرض حلاوة وعرائس المولد النبوي، إلا أنّ ذلك يتم وفقًا لشروط محددة منعًا للفوضى أو المساس بالرصيف والتعدي على حرم الطريق؛ ما تعرض صاحبها لأن يقع تحت طائلة القانون بعقوبة تصل للحبس والغرامة.

ووضعت وزارة التنمية المحلية بعض الشروط والإجراءات لفرش المناسبات الموسمية للمحلات المرخصة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

إجراءات الحصول على الخدمة

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

- تحرير قسيمة السداد.

- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

1. أصل الرخصة.

2. آخر إيصال تفتيش.

3. آخر إيصال نظافة.

4. صورة بطاقة الرقم القومي.

رسوم الحصول على الخدمة

4 جنيهات رسم نظر + رسم تأمين (المسطح × درجة الشارع) + رسم تنمية موارد 10 قروش + ضريبة نوعية 4 جنيهات، وبعد إجراء المعاينة تحدد الرسوم حسب عدد الأمتار، وذلك خلال 7 أيام عمل.

كما تضع وزارة التنمية المحلية لأصحاب المحال التجارية بعض الاشتراطات للحصول على ترخيص أو تجديد ترخيص إشغال طريق، كوضع بروز أو إعلان أو «تاندة» أو «فاترينة» على مساحة محددة تتمثل في الآتي:

إجراءات الحصول على الخدمة

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

- سداد رسم المعاينة.

- بناء على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

- سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

- استلام ترخيص إشغال الطريق.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال بتوكيل رسمي.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- حضور صاحب الفاترينة أو البروز.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

- صورة ترخيص المحل.

- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

- صورة البطاقة الضريبية.

في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق تقدم كل المستندات السابقة بالإضافة إلى:

- الرخصة.

- الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال وتجديده.