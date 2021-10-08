أمين الإفتاء: المحلل صاحب الـ 33 زوجة استغل جهل الناس بالدين

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المحلل المحدد لوقت الطلاق وصفه النبي محمد بأنه «التيس المستعار»، موضحا أن «حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال رسول الله: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)، أخرجه ابن ماجة والحاكم»، مؤكدا أن ابن عمر قال «إن هذا شكلا من أشكال السفاح»، مبينا أن الشخص المحلل يستغل جهل الأشخاص ويستغل الدين ويعطي لنفسه حقا لكي يتصرف على هواه، موضحا أن هذا التحليل للزواج من جانب المحلل أمر حرام.

استغلال جهل الناس بالدين

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، على فضائية «DMC »، الخميس، ويقدمه الإعلامية رامي رضوان، أن «محمد الملاح» الذي ظهر في إحدى القنوات الفضائية وقال إنه محلل وتزوج 33 زوجة من أجل إرجاع الزوجة مرة أخرى إلى زوجها، استغل جهل الأشخاص بالدين.

الاتفاق على الطلاق من المحلل حرام

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «لو الست اتجوزت من واحد تاني بعد ما اتطلقت من جوزها 3 مرات في الاتفاق على الطلاق من جانب المحلل ده حرام، واللي هيترتب عليه عودتها لزوجها تاني، لكن الاتفاق على الطلاق من المحلل ده حرام، وأمر واضح مفهوش كلام، وإحنا أعلنا في دار الإفتاء هذا الأمر بوضوح عشان محدش يستغل جهل الناس زي اللي حصل في القصة اللي سمعناها».

قصة محمد الملاح المحلل لـ 33 مرة

يأتي حديث أمين الفتوى، بعد أن ظهر محمد الملاح في لقاء تلفزيوني ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر»، وقال إنه قام بدور المحلل لـ 33 زوجة لكي تعود إلى زوجها ودخل بهن، معترفا أنه كان يقوم بذلك حتى لا تهدم البيوت، وهو الأمر الذي قوبل باستنكار كبير بسبب اعتبار الكثيرين هذا الأمر حرام شرعا وشكل من أشكال الزنا.