أعمال فنية تناولت قضية المحلل الشرعي على الشاشة منها «جوز مراتي»

الفن لا يعمل بمعزل عن المجتمعات، ودائمًا ما يكون مرآته من خلال إلقاء الضوء على كثير من القضايا وطرحها ومعالجتها وتقديم حلول في بعض الأوقات، من بينها قضية «المحلل الشرعي» التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ظهور شخص يدعى محمد الملاح في لقاء تليفزيوني، كشف عن طبيعة عمله محلل شرعي، وتدشينه حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لرد المطلقات لأزواجهن بعد قيامه بدور المحلل.

المحلل الشرعي في الأعمال الفنية

وقال محمد الملاح إنه تزوج نحو 33 سيدة زواجًا مكتمل الأركان والدخول بهن ومعاشرتهن معاشرة الأزواج، ثم تطليقهن لمساعدتهن للعودة لأزواجهن من جديد، وتأكيده أن ذلك بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة وعدم «خرابها».

وترصد «الوطن» أبرز الأعمال الفنية التي طرحت أزمة المحلل الشرعي، والخلافات التي تحدث بسبب تطليق الأزواج لزوجاتهم ثلاث مرات، وذلك من خلال السطور التالية:

طلاق سعاد هانم

عام 1948 قام الفنان أنور وجدي ببطولة فيلم «طلاق سعاد هانم»، وتدور قصته حول رجل يقوم بتطليق زوجته كثيرًا، وبعد المرة الثالثة يستحيل عودتها لعصمته إلا بعد زواجها برجل أخر، ويجد ضالته في شاب فقير ليكون بمثابة محلل، ولكن تتصاعد الأحداث عندما تقع الزوجة والمحلل في غرام بعضهما البعض.

فيلم طلاق سعاد هانم، بطولة أنور وجدي، عقيلة راتب، فريد شوقي، عبدالفتاح القصري، سيناريو وحوار أبوالسعود الإبياري، إخراج أنور وجدي.

جوز مراتي

عام 1961 لعب الفنان فريد شوقي شخصية المحلل الشرعي، من خلال فيلم جوز مراتي، بطولة صباح، عمر الحريري، زوزو نبيل، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف وعبدالحي أديب، إخراج نيازي مصطفى.

زوج تحت الطلب

عام 1985 قدم الفنان عادل إمام شخصية المحلل الشرعي من خلال فيلم زوج تحت الطلب، أمام فؤاد المهندس، ليلى علوي، هالة صدقي، محمد رضا، تأليف حلمي سالم، إخراج عادل صادق.

سفر الأحلام

عام 1986 ومن خلال مسلسل سفر الأحلام، تطرق إلى موضوع المحلل الشرعي، من خلال الفنان صلاح السعدني، الذي استعانت به نجوى فؤاد للقيام بدور محلل شرعي بعد طلاقها من زوجها للمرة الثالثة، وخدعت السعدني باسم الحب وتزوجته ليكتشف بعد عقد القران أنه مجرد «محلل» وعليه أن يطلقها بعد الخلوة الشرعية.

مسلسل سفر الأحلام من بطولة محمود مرسي، صلاح السعدني، أثار الحكيم، نجوى فؤاد، نجاح الموجي، ناهد رشدي، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف.