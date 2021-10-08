عمر زهران: سهير البابلي بخير وكثرة الاتصالات جعلتها غير قادرة على الرد

حرص الفنان والمخرج عمر زهران، على طمأنة جمهور الفنانة سهير البابلي على حالتها الصحية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر صورة تجمعه بالفنانة وعلق قائلا: «اطمئن الجميع.. النجمة الكبيرة... المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله..... لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر... جعلتها غير قادرة على الرد».

واختتم «وتشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم... وربنا يزيدها من فضله».

أحدث ظهور لسهير البابلي

وتداول رواد السوشيال ميديا، أمس، فيديو للفنانة سهير البابلي، والتي اختفت فترة كبيرة عن الساحة الفنية، وتحذر من خلاله الجمهور من فيروس كورونا.

وقالت «البابلي» خلال الفيديو: «يلا يا حبابيبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم أوعوا ياولاد الفاصوليا والله لو اتخاصمتوا أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان ولادي وولاد ولادي».

سهير البابلي

قدمت الفنانة سهير البابلي رصيدا فنيا كبيرا يتجاوز 100 عمل، ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية «مدرسة المشاغبين»، وتجسيد دور الأستاذة عفت عبدالكريم، ومسلسل «بكيزة وزغلول» وأشهر أدوارها بكيزة هانم الدرمللي، وسكينة في مسرحية «ريا وسكينة»، وسوسكا في مسرحية «العالمة باشا»، ونشوى هانم في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها سهير البابلي «ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، الأونطجية، حدوتة مصرية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، استقالة عالمة ذرة، أميرة حبي أنا».

في المقابل انهالت تعليقات الجمهور باشتياقهم للفنانة سهير البابلي والتي اختفت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، متمنين لها دوام الصحة والعافية.