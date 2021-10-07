أحدث ظهور لـ سهير البابلي: ممنوع البوس (فيديو)

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو للفنانة سهير البابلي، التي اختفت فتره كبيرة عن الساحة الفنية، تحذر خلاله الجمهور من فيروس كورونا.

وقالت سهير البابلي: «يلا يا حبابيبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم.. لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان ولادي وولاد ولادي».

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو، معبرين عن اشتياقهم لها وعودتها، متمنيين لها الصحة والعافية.

رصيد يتجاوز 100 عمل فني

سهير البابلي

وقدمت الفنانة سهير البابلي رصيدا فنيا كبيرا يتجاوز 100 عمل، ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية «مدرسة المشاغبين» وتجسيد دور الأستاذة عفت عبدالكريم، ومسلسل «بكيزة وزغلول» وأشهر أدوارها بكيزة هانم الدرمللي، وسكينة في مسرحية «ريا وسكينة»، وسوسكا في مسرحية «العالمة باشا»، ونشوى هانم في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها سهير البابلي «ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، الأونطجية، حدوتة مصرية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، استقالة عالمة ذرة، أميرة حبي أنا».

ويعود هذا الفيديو المتداول إلى عام تقريبا، وحرصت الفنانة سهير البابلي على نشره في مارس 2020، لتوعية محبيها وجمهورها من مخاطر فيروس كورونا.