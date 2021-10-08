فنانون سوريون يستعدون لبدء تصوير «جرائم صغيرة»

يستعد عدد من نجوم سوريا، لتصوير عمل درامي طويل مُعرب مقتبس من مسلسل تركي الأصل، ليكون من بين هؤلاء الفنانين هم: قيس الشيخ نجيب، نجيب بشار، وديما قندلفت، وعدد آخر من نجوم الفن.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، قصة المسلسل التركي التي ستتحول إلى عمل درامي سوري.

لم يعلن عن اسم العمل في نسخته العربية حتى الآن، ولكن تم الإفصاح عن قصته التي ستؤخذ من قصة المسلسل التركي الشهير «جرائم صغيرة».

قصة مسلسل «جرائم صغيرة»

وتدور أحداث المسلسل التركي «جرائم صغيرة»، حول أربع فتيات صديقات وهن: «أويا، مروة، بيلين، أرزو»، يعرفن بعضهن منذ أيام دراستهن في الثانوية، ولكن تفرقهن العديد من الظروف المختلفة، ولكن يعود شملهن مرة أخرى بعد عودة «أويا»، إلى البلدة التي كانت تعيش بها قبل انتقالها إلى منطقة أخرى للدراسة، ولكنها عادت كـ طبيبة، وتجمع صديقاتها مرة أخرى، والذي يميز هؤلاء الفتيات هو امتلاكهن لقوة خفية لا تعمل إلا إذا اجتمعن معاً.

أبطال مسلسل «جرائم صغيرة»

مسلسل «جرائم صغيرة»، تم طرحه في عام 2017، من إنتاج شركة القمر، من بطولة «جوكتشا بهادر»، و«أصليهان جوربوز»، و«تولين اوزان»، و«باده إيشجيل »، بالإضافة إلى «ميرت فرات» ومن إخراج علي بيلجين، ودينيز يورولمازرو، فهو عمل تعتمد قصته كثيراً على العنصر النسائي، خاصةً أن أبطاله من النساء.

«جرائم صغيرة» يحصل على العديد من الجوائز

استطاع مسلسل «جرائم صغيرة»، أن يحصد العديد من الجوائز منذ بداية عرضه، كما حقق أعلى نسب مشاهدة حينها، وجاء نجاحه بنجاح وتميز أداء بطلاته، ونجاحهم بتجسيد الشخصية وقدرتهم على خطف المشاهد.

ولا يعتبر مسلسل «جرائم صغيرة» هو العمل التركي الأول الذي يتم تحويله إلى مسلسل عربي، فسبق وتم تقديم نسخة عربية من المسلسل التركي الشهير «عروس إسطنبول» بعنوان «عروس بيروت» وجمع في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم ظافر عابدين وكارمن بصيبص.