قيس الشيخ نجيب: مقارنة «هجمة مرتدة» بـ«رأفت الهجان» ليست فى محلها

أعرب الفنان السورى قيس الشيخ نجيب عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور بشأن دوره فى مسلسل «هجمة مرتدة» للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجم أحمد عز، حيث يجسّد شخصية ضابط بجهاز مخابرات مُعادٍ لمصر يُدعى «ريكاردو»، كما يعمل فى منظمة لحقوق الإنسان، كغطاء له، كونه يسعى لتنفيذ أجندات سياسية فى مصر وعدد من البلدان العربية.

وأرجع «نجيب» مشاركته فى «هجمة مرتدة» إلى أن العمل يحمل قصة درامية جديدة، والسيناريو نال إعجابه من الوهلة الأولى، قائلاً، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «الشخصية ثرية بها كل عناصر الجذب، فضلاً عن احتوائها على قدر كبير من المشاعر النفسية المتناقصة»، مُعرباً عن أمله بألا يتسبب هذا الدور فى كراهية الجمهور المصرى له. ووصف الفنان أحمد عز بقوله: «ممثل متعاون مع الآخرين بشكل كبير داخل البلاتوه»، كما يرى أن تعاونه مع الفنان هشام سليم بمثابة حلم قديم له، إذ كان يطمح للتعاون معه منذ وقت بعيد، مضيفاً أن «هند صبرى ممثلة عظيمة والوقوف أمامها متعة كبيرة»، إذ إن فريق العمل كان حريصاً على بذل جهود ضخمة، ما يُسهم فى خروج العمل بشكل احترافى.

وأشار إلى أن المخرج أحمد علاء الديب صاحب ترشيحه بالمسلسل «آمن بموهبتى، واكتسبت خبرات واسعة إثر العمل تحت إدارته، كونه يعطى مساحة من الحرية للممثل من خلال إمكانية اقتراح تعديلات على الشخصية، ما يُسهم فى ظهورها على أكمل وجه».

وأكد أن مقارنة فئة من الجمهور لـ«هجمة مرتدة» مع مسلسلى «رأفت الهجان» و«دموع فى عيون وقحة» ليست فى محلها إطلاقاً، لا سيما أن المسلسل يدور فى فترة زمنية مختلفة ما بين عام 2007 وحتى 2011، قائلاً: «نحن أمام تجربة مختلفة، كما أن أساليب التجنيد وتنفيذ الأجندات السياسية اختلفت بشكل كبير، علاوة على أن العمل يستعرض إنجازات المخابرات المصرية فى صراعها مع أجهزة المخابرات المعادية».

وكشف الممثل السورى كواليس تصوير المسلسل، موضحاً أن تصوير مشاهده استغرق نحو 3 أشهر ما بين صربيا والقاهرة، لافتاً إلى أن أصعب مشهد بالنسبة له هو الخاص بتعذيب «ريكاردو» لـ«عمّار المقدسى» الذى جسّد دوره الفنان أحمد صلاح حسنى.

ويعتبر أن الدور بشكل عام كان صعباً للغاية، لا سيما أنه يتطلب منه مشاعر نفسية إلى حد ما، مؤكداً أنه يحرص على المشاركة فى الأعمال الفنية وفقاً لتأثيرها الدرامى، ومدى استفزازها لموهبته وأن تضيف إلى مسيرته.