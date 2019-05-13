أشاد الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بالدراما العربية، خلال السباق الرمضاني، موجهًا التحية لصناع تلك الأعمال على المجهود الكبير الذي بذلوه.

وكتب قيس الشيخ: "بعد أسبوع من بداية السباق الرمضاني تحية كبيرة لجهود كل صناع الدراما في عالمنا العربي لكل الفنانين والفنيين، بخص بالتحية صناع الدراما السورية اللي رغم الظروف قدروا السنة يقدموا أعمال عملت حضور مهم بهذا الموسم".

يذكر أن الدراما السورية تقدم خلال رمضان الحالي 3 أعمال ضخمة دفعة واحدة هي "​مقامات العشق​" و"الحلاج" و"الحرملك"، وكل منها ينتمي إلى زمن مختلف عن الآخر وبمجموعة كبيرة من النجوم منهم ​نسرين طافش​ و​سلافة معمار​ و​باسم ياخور​ وغسان مسعود​ وقيس الشيخ نجيب و​سامر المصري​ وجمال سليمان ومصطفى الخاني وجيني إسبر وهبة نور.