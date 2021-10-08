اقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء كفر الشيخ

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وسط إشراف كامل وتأمين شرطي، حيث تجري الانتخابات بمقر النقابة بجوار مستشفى كفر الشيخ العام بعاصمة المحافظة، وشهدت إقبالا متوسطا في أول ساعة من التصويت، حيث يتواجد المرشحون وزملائهم الأطباء وسط عملية تنظيمية من قبل النقابة برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ.

11 مرشحا في انتخابات التجديد النصفي

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي، 4 مرشحين، فوق السن، هم: «الدكتورة أماني باشا، الدكتور محمد العدولى، الدكتور مدحت هيكل، والدكتور هشام کامل».

بينما يتنافس 7 مرشحين «تحت السن»، هم «الدكتورة إيمان غنيم، والدكتور بسيونى عبد التواب، والدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، والدكتور محمد كمال بسام، مدير التأمين الصحي في البحيرة، والدكتور محمد عباس حمدون يحى، والدكتور محمد کمال عسكر، والدكتور ياسين رمضان».

وأهابت نقابة أطباء كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء، جموع المرشحين بالالتزام بالأخلاقيات والقواعد والأعراف التي تحكم المجتمع الطبي، مؤكدة أنهم التزموا بقواعد الدعايا الانتخابية، مطالبة الجميع بالتحلي بالروح الإيجابية خلال يوم الانتخابات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل ما نمر به من ظروف جائحة فيروس كورونا.

النقابة توجه الشكر للأطباء لمحاربتهم وباء كورونا

كما قدم نقيب الأطباء، الشكر لكل الأطباء فردا فردا وكذلك طاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات الذين يواجهون خطر فيروس كورونا ويقفون في الصفوف الأولى دون شكوى، مطالبا الأطباء أن يكون العمل النقابي إضافة قوية ودفعة لهم حيث تقف النقابة خلفهم جميعا في كافة الظروف.