عامان على رحيل طلعت زكريا.. تمنى الموت قبل وفاته

تحل، اليوم، الذكرى الثانية لرحيل الفنان طلعت زكريا، إذ توفي يوم الثامن من أكتوبر عام 2019، بعد صراع طويل مع المرض عانى منه في آخر أيامه وكان يخضع للعلاج الدائم.

ابنة طلعت زكريا: «مكنش بيحب يبقى تقيل على حد»

وتعرض الفنان طلعت زكريا لكثير من الأزمات الصحية كان يجعله دائما يتمنى الموت، تقول ابنة الفنانة إيمي طلعت زكريا: والدي كان بيتمنى الموت بعد أي أزمة صحية بيتعرض ليها لأن هو مكنش بيحب يحس أنه تقيل على حد.

وتابعت إيمي لـ«الوطن»، قائلة: كان بعد كل مرة بيتعب فيها يقولنا أنا عايز أموت مكنش بيتحمل فكرة أنه يكون تعبان ويتعب اللي حوليه.

آخر أمنية لـ طلعت زكريا

آخر أمنيات الفنان طلعت زكريا قبل وفاته هو الرحيل، «آخر حاجة تمناها قبل رحيله قالنا أنا عايز أمشي من الدنيا لأن كانت حالتة النفسية قبل تعبه وحشة جدا وكان بيدخن بشراهة شديدة، حتى وصل عدد السجاير التي بيشربها يوميا لـ 120 سيجارة»، بحسب إيمي.

سر الرؤية الأخيرة

وكشفت إيمي، عن أن والدها حكى عن رؤية في المنام، «شاف نفسه طاير في السماء وسط السحاب»، مشيرة إلى أن والدها فسر الرؤية باقتراب أجله، لكنها حاولت طمأنته وتفسير الرؤية بشكل إيجابي.

يذكر أن إيمي طلعت زكريا أحييت ذكرى رحيل والدها الفنان طلعت زكريا من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، حيث نشرت صورة من أمام قبره وعلقت عليها: «8 أكتوبر 2019، زي النهاردة من سنتين راح مني أغلى حاجه ف دنيتي وراحت معاه روحي من وقتها وأنا تايهه ومش عارفه أعيش زي زمان بس ربنا حنين أوي وبيصبرني ويقويني، ربنا يرحمك يابابا ويرحم أمواتنا جميعا في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس ادعولوا من فضلكم».