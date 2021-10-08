تعرف على مواعيد مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 4

أذيع منذ ساعات مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 4، والتي حظت باهتمام كبير من متابعي الدراما التركية في الوطن العربي، وتدور أحداث المسلسل الذي ينتمي للدراما التاريخية حول أول قبطان بحري في الدولة العثمانية.

مواعيد عرض مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 4

وعرض مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 4، مساء أمس على قناة «TRT 1» التركية، وينتظر الجمهور العربي عرض الحلقة مترجمة للعربية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم على شاشة قناة «الفجر» الجزائرية، بينما تذاع على قناة «اليرموك» الأردنية، غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة، وتعاد الأحد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل خير الدين بربروس في تمام الساعة الثامنة من يوم الخميس كل أسبوع، حصريا على قناة «TRT 1» التركية.

ملخص مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 4

وشهد مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 4، عددا من الأحداث المشوقة التي كان ينتظرها الجمهور، حيث يحاول «سيلفيو» تخليص ابنته من الآسر، بينما يواجه «أوروتش» مصاعب بعد نجاحه في تخليص «أبو محمد» من ملاحقة البابوية ومن «تكغوز ثيو».

فريق عمل مسلسل خير الدين بربروس

مسلسل خير الدين بربروس من إخراج الأخوة تايلان، وسيناريو جنيد أيسان، أوزان أكسونغور، بالإضافة إلى أوغوز أياز، ويشارك في بطولته كلا من إنجين ألتان دوزياتان، وأولاش تونا أستيب، وبيلين عقيل، ويتكين ديكنسيلر، وكانر توبكو، وبهادير ينيسهيرلي أوغلو.

وتدور أحداث المسلسل التاريخي حول حياة خير الدين بارباروس، وأخوته الثلاثة الذين تمكنوا من تحقيق انتصارات لا تُنسى في الحملات الخارجية للإمبراطورية العثمانية، أكد خير الدين باشا، الذي كان نقيبًا للدولة، على السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. كان أكبر داعم له شقيقه عروج بربروس، الذي سيطر على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بأكمله.