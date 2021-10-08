المؤتمر العربي الأفريقي يبحث طرق الوقاية من أورام الرئة وخطورة التدخين

انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الدولي الخامس للأورام تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، لمناقشة أحدث العلاجات والأبحاث في مجال الأورام المختلفة وتأثيرات فيروس كورونا وتداعياته على مرضى الأورام وذلك على مدار يومين متتاليين.

المؤتمر العربي الأفريقي الدولي للأورام

ومن جانبه، قال الدكتور شريف عبدالوهاب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، إن المؤتمر هذا العام يقدم رؤية عامة في علاج أورام الرئة والبروستاتا والجهاز الهضمي وما هو الجديد من علاجات حديثة ومنها العلاج المناعي والعلاج الموجه.

وتابع «عبدالوهاب» أن على هامش فعاليات المؤتمر يشارك في المؤتمر أكثر من 1800 باحث وطبيب من مصر وأفريقيا وعدد من الدول العربية وأمريكا وأوروبا، ويعقد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لافتا إلى مشاركة مجموعة من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة للوقوف على أحدث علاجات أمراض الجهاز الهضمي.

ورش عمل للعلاج الإشعاعي

وأضاف أن المؤتمر يشتمل على ورش عمل للعلاج الإشعاعي لأورام الرقبة والرأس والصيدلة الإكلينيكية، بالتعاون مع كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر وكذلك ورشة عمل لاستخدام التكنولوجيا الطبية، لافتا إلى تناول كل ما يخص أورام الرئة والتقنيات الحديثة في طرق التشخيص والعلاج، وبالتحديد العلاج المناعي كخط أول وخط ثانٍ لعلاج أورام الرئة بحضور نخبة كبيرة من علماء الرئة على مستوى العالم.

طرق الوقاية من أمراض الرئة

فيما أكد الدكتور محمد البسيوني، أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس، أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو نشر الوعي والتثقيف لشباب الأطباء المعنيين، بالتخصصات المختلفة في علوم الأورام، بالإضافة إلى استخدام الأدوية الحديثة مرتفعة الثمن وتوظيفها في الحالة المناسبة وطرق العلاج الحديثة التي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول الأفريقية والعربية.

واستعرض أستاذ علاج الأورام طرق الوقاية من أورام الرئة والتي جاء على رأسها البعد عن التدخين سواء التدخين المباشر أو التدخين السلبي، باعتبار التدخين مسببا مهما ورئيسيا ومعروفا عالميا في الإصابة بأورام الرئة.