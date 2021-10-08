الصحة: إجراءات احترازية للطلاب قبل بداية العام الدراسي غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات الطبية للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ، غدا السبت، الموافق 9 أكتوبر الجاري، وذلك لسلامة الأطفال ومنعا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بين الأطفال، كما حددت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح لتوعية أولياء الأمور والمعلمين بالمدارس لمراقبة الأطفال واتباع الإرشادات الصحية مع أبنائهم الطلاب وتسهيل العملية الدراسية عليهم، وتشجيعهم على عودة الدراسة مرة أخرى، تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وأخطرت الوزارة المدارس بهذه الإرشادات الصحية ونشرتها على صفحتها الخاصة عبر مواقع السوشيال ميديا.

توفير التغذية للأطفال وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن اتباع هذه الإرشادات سوف يحمي الأطفال، خاصة الأطفال في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام أولياء الأمور بهذه الإرشادات ومتابعة المدرسة بشكل دائم، مع توفير التغذية المناسبة وتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني.

كما تنصح الوزارة أولياء الأمور بعدم استخدام الأطفال للأجهزة الالكترونية بلا داع، والمحافظة على نظام يومهم، وكذلك ضمان حصولهم على قدر كاف من الساعات للنوم، قبل الذهاب إلى المدرسة، مضيفة أن تشجيع الأطفال على القراءة وأداء فروض العبادة، والتواصل مع مدرسة الأطفال لمتابعة تحصيلهم العلمي وصحتهم النفسية وتطور مهاراتهم الاجتماعية.

ويرصد التقرير التالي الإرشادات الصحية للحفاظ على الأطفال من مخاطر كورونا المستجد مع بداية العام الدراسي الجديد 2021:

الصحة: 5 نصائح للطفل قبل بداية العام الدراسي غدا

1- غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل مستمر وطوال اليوم.

2- تطهير الأيدي باستمرار بالمطهرات الطبية.

3- إعطاؤهم الطعام الخاص بهم مغلف ومحفوظ بشكل جيد.

4- تفادي الزحام والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

5- عدم مشاركة الأدوات المدرسية والشخصية مع الزملاء.