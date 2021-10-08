«الصحة» تحذر من السمنة عند الأطفال قبل بدء الدراسة: تسبب الاكتئاب وتعرضهم للتنمر

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم خدماتها التوعوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وذلك من خلال تقديم النصائح للمواطنين بمختلف الفئات العمرية حول الأمراض المزمنة في المجتمع، وطرق التوعية والنصح للمواطنين لتجنب الإصابة بمثل هذه الأمراض التي يمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص، وذلك ضمن أجندة وزارة الصحة والسكان لتنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للنهوض بالمجتمع المصري في كافة القطاعات.

أسباب السمنة عند الأطفال

ونشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو توضح فيه أسباب السمنة عند الأطفال، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021، لتجنب إصابة الأطفال بأي أمراض يمكن أن تؤثر سلبا عليهم من خلال الأطعمة التي يتناولها أثناء اليوم الدراسي، وتتمثل أسباب السمنة عند الأطفال في الآتي:

- السلوك التلقيدي الذي يتبعه الأطفال في الأكل في السنوات الأولى من حياتهم دون توجيه من الأسرة.

- هناك بعض الأسباب الجينية والوراثية التي يمكن أن تسبب السمنة للعديد من الاطفال.

- استخدام المتزايد للأجهزة الإلكترونية من قبل الأطفال، وتناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أثناء الجلوس خلف تلك الأجهزة يسبب السمنة.

- عدم ممارسة أي نشاط بدني للأطفال.

- الخوف من نظرة المجتمع لنحافة الجسم، حيث يسعى الوالدين لتوفير أي وجبات تزيد وزن الجسم دون النظر لأي أضرار تعود على الطفل.

الأطفال الذين يعانون من السمنة يكونوا عرضة للتنمر

وأضحت وزارة الصحة أن الأطفال الذين يعانون من السمنة يكونوا أكثر عرضة للتنمر والاكتئاب من زملائهم في المدرسة، وهو ما قد يؤدي تباعا ليصبح الطفل انطوائيا، ويعتزل اللعب مع أقرانه، بالإضافة إلى أن السمنة تصيب الأطفال بأمراض القلب والسكري وغيرها.

طرق الوقاية وعلاج الأطفال من السمنة

وأوضحت وزارة الصحة طرق الوقاية التي يمكن أن تتبعها الأسرة لتجنب إصابة أطفالهم بالسمنة أو معالجة بعض الأطفال الذين يعانون فعليا منها وهي:

- الطفل الذي لديه السمنة يحتاج إلى طبيب نفسي.

- هناك بعض الحالات تحتاج لتدخل جراحي في سن 18 عاما.

- لا يمكن تطبيق مفهوم «الدايت» على الأطفال مباشرة وحرمانهم من الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية مرة واحدة، والأمر يؤخذ على فترات.