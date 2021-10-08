جدول حفلات الأوبرا حتى آخر أكتوبر.. أبرزها عامر التوني وعمرو حسن

أعلنت ساقية الصاوي، الفعاليات والحفلات المقرر إقامتها على مدار شهر أكتوبر الجاري، والتي تتنوع بين حفلات الإنشاد الديني والشعر والغناء وغيرها، ومن بينهم الفنان عامر التوني، والشاعر عمرو حسن، إذ تشمل الفعاليات قرابة 25 حفلا تقدم على مسارح الساقية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز تفاصيل وجدول حفلات ساقية الصاوي لشهر أكتوبر، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية الفنية التي تقدمها الجريدة على مدار اليوم.

حفل عمرو حسن

وتقام اليوم على مسرح قاعة النهر في تمام الساعة الرابعة عصرا، والساعة الثامنة مساءً، حفلتان للشاعر عمرو حسن، وتُباع التذاكر بسعر يبدأ من 100 جنيه.

حفل حانة جودة

كما تقام اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر الساعة السابعة والنصف مساءً، حفل حانة جودة لصاحبها علي عيسى بسعر يبدأ من 100 جنيه.

حفل بلاك تيما

وغدا السبت الموافق 9 أكتوبر، تقام حفل بلاك تيما، بسعر يبدأ من 140 جنيها الساعة السادسة مساءً.

حفل Rock Night

وبسعر يبدأ من 90 جنيها يقدم حفل Rock Night الأحد المقبل 10 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً مع علي عرفة وهاردكيس.

مسرحية حلم العمدة

وتقدم فرقة رنين الفن، مسرحية حلم العمدة التي تعرض الاثنين الموافق 11 أكتوبر بسعر تذكرة يبدأ من 40 جنيها، في تمام الساعة السادسة مساءً.

حفل رترو باند

وبقيادة الشاعر أحمد حداد، يقام حفل رترو باند بسعر يبدأ من 60 جنيها، وذلك يوم الاثنين المقبل 11 أكتوبر في تمام الساعة السابعة والنصف على قاعة النهر.

حفل تالنت كيدز

وفي 13 أكتوبر يقام الساعة السابعة مساءً حفل تالنت كيدز بسعر يبدأ من 75 جنيها، حيث يستمتع الجمهور مع فريق «فويس» الذين سيقدمون حفلا غنائيا مميزا.

ويضم فريق «فويس» 15 عازفا و14 مطربا ومطربة، ويقود الفريق عازف الكمان إسلام جاد.

حفل بابیون باند

وفي 14 أكتوبر الجاري، الجمهور على موعد مع حفل بابيون باند، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 50 جنيها.

حفل عمر غالي

ويقدم عمر غالي حفلا غنائيا بسعر يبدأ من 100 جنيه، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 14 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل فايرس باند

وفي 15 أكتوبر الجاري جمهور الساقية على موعد مع حفل فايرس باند الذي يقام في تمام الساعة السادسة مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 120 جنيها.

حفل إسلام فاروق وكريم حراجي

كما تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، لأول مرة، حفلاً غنائياً بمشاركة كل من المطرب إسلام فاروق وكريم الحراجي، وذلك يوم السبت 16 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بسعر يبدأ من 50 جنيها على مسرح قاعة الحكمة.

حفل إيمان الشميطي

كما تقدم إيمان الشميطي حفلا غنائيا على مسرح النهر، يوم 16 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 80 جنيها.

حفل زيل

وفي 18 أكتوبر، جمهور الساقية على موعد مع حفل روك مع زيل باند، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 100 جنيه.

حفل ذكرياتي

وبقيادة رامي أبو الفتوح، رواد الساقية على موعد مع حفل ذكرياتي، يوم 19 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بسعر يبدأ من 50 جنيها على مسرح قاعة النهر.

حفل وصلة سماع

ويقدم أعضاء فرقة وصلة سماع، حفل إنشاد ديني، بسعر يبدأ من 70 جنيها يوم 22 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

حفل حلمي عبدالباقي

كما يقدم الفنان حلمي عبدالباقي، حفلا غنائيا، بسعر تذكرة يبدأ من 80 جنيها، يوم 28 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل علي قنديل

كما يعرض الجمعة الموافق 29 أكتوبر، حفلتين من الكوميديا مع علي قنديل، بسعر يبدأ تذكرة من 120 جنيها، الأولى في تمام الساعة الرابعة عصرا، والثانية الساعة الثامنة مساءً.

حفل المولوية المصرية

وتنتهي حفلات الأوبرا بحفل إنشاد صوفي وتراث مصري لـ عامر التوني ومولويته المصرية، بسعر تذكرة يبدأ من 50 جنيها، وذلك يوم 30 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً على قاعة النهر.