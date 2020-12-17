7 يناير.. تفاصيل حفل مصطفى قمر في ساقية الصاوي وأسعار التذاكر

يستعد الفنان مصطفى قمر لإحياء حفل غنائي على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، يوم الخميس 7 يناير المقبل، الساعة التاسعة والنصف مساء، وأعلنت الساقية عن الحفل عبر صفحتها الرسمية على حساب «فيسبوك»، وكتب: «السود عيونه، بسلم عليك، جت تصالحني وإيه كمان نفسكم تسمعوه في حفل الفنان مصطفى قمر 7 يناير في الساقية.. بادروا بالحجز قبل نفاد التذاكر».

أسعار تذاكر حفل مصطفى قمر

وطرحت الساقية تذاكر الحفل بفئة واحدة قيمتها 300 جنيه وقوفا، ويمكن الحصول عليها من خلال منافذ البيع بمقر الساقية في الزمالك، أو عبر موقعها الإلكتروني.

يذكر أن «قمر» قدم أخر حفلاته في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر 2020، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا وباقة من ألمع نجوم الفن من بينهم يسرا وإلهام شاهين وأحمد حاتم، وقام المطرب بنشر أغنية السود عيونه التي غناها ضمن الحفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أعلن بعدها عبر حسابه على موقع تبادل الصور «انستجرام» عن حفلا أخر يوم 10 نوفمبر2020 في أحد الفنادق الكبرى في حي مصر الجديدة.

وطرح مصطفى قمر أحدث ألبوماته بعنوان «لمن يهمه الأمر» في شهر سبتمبر 2020، تضمن مجموعة من الأغاني وهي، حبك على جبيني، حنونة، دقي عودك، عجوز في المدينة، راجعين، حغنيلك، ومسافر بمشاركة الفنان ياسر قمر.

واحتفل مغني الروك بافتتاح مطعمه الجديد بأحد مولات التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في شهر أكتوبر الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم محمد لطفي ومحمد نور، وقدم قمر خلال حفل الافتتاح فقرة غنائية تضمنت مجموعة من أشهر وأجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني.