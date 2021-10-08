إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء في القليوبية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية إقبالا متوسطا اليوم الجمعة، في الانتخابات التي تجري بمجمع خدمات المرأة ببنها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.

5 مرشحين يتنافسون علي مقاعد التجديد النصفي لأطباء القليوبية

ويتنافس 5 أعضاء على مقعد تحت السن بانتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية وهم الدكتور «أحمد يوسف مدير مستشفي طوخ المركزي والدكتور أحمد الدالي إخصائي جراحة بالتأمين الصحي والدكتور أحمد سعيد والدكتور مصطفي أبو اليزيد والدكتور أحمد أنور»، ويتنافس علي مقعد فوق السن الدكتور «علاء جوده والدكتور محمد إبراهيم ورؤوف فؤاد والدكتور أحمد شوقي».

نقابة الأطباء تدعو أعضائها للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي

في وقت سابق، دعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .

وأكدت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، المرة الأولي تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الأخر، بالإضافة إلي مقاعد الأطباء على مستوى الجمهورية.