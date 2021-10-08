الليلة.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج «بنكمل الصورة» من ماسبيرو

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «بنكمل الصورة»، من إعداد وتقديم الدكتورة حنان يوسف، اليوم الجمعة، على شاشة التليفزيون المصري.

ويقدم البرنامج في موسمه الثاني، توجها جديدا في معركة بناء الوعي الذي يسعى إليه من خلال استخدام فكرة الترند في بناء الوعي، بإبراز الإنجازات والنجاحات المختلفة في المجتمع، وتكثيف الاهتمام الإعلامي بها لتصبح ترندا إيجابيا يحظى بنسبة متابعة عالية ليجعل لها الأولوية في اهتمام المواطن المصري وتفاعله معها من منطلق واعي ومدروس.

حنان يوسف: سنجعل إنجازات مصر ترندا إيجابيا لرفع الوعي بها

وقالت الدكتورة حنان يوسف إن فريق البرنامج اختار هذا التوجه للتأثير الكبير لـ«السوشيال ميديا» على الرأي العام، رغم صعوبة تحقيق انتشار الترندات الإيجابية في ظل انتشار الترند السلبي والسطحي، وسيعتمد فريق البرنامج في تنفيذ مشروعه الطموح، على دراسات متخصصة وأساليب غير تقليدية ومتطورة في صناعة الترند الإيجابي لإنجازات الجمهورية الجديدة..

وأعلنت «يوسف» أنه تم تأسيس فريق من الشباب المتطوع يسمى «سفراء بنكمل الصورة»، يظهرون في حلقة الليلة، وقاموا بصناعة محتوى ترندات إيجابية في مبادرة حياة كريمة وقيمة العمل والتنمية المستدامة والأخلاقيات.

ويعتبر «بنكمل الصورة» أول برنامج إعلامي مصري يصنع محتواه الشباب، ويستهدف بناء الوعي في كافة الموضوعات الاجتماعية والسياسية والفنية والرياضية، بشكل جديد وجذاب، ويواكب الأحداث الجارية التي تهم المشاهدين.

نجاح كبير لحلقات الموسم الأول

وشهدت حلقات الموسم الأول نجاحا كبيرا في القضايا التي قدمها، ومنها الاختلاف والانتماء والتطوع والجمهورية الجديدة وصورة مصر وريادة الأعمال والإبداع وغيرها.

ونجح البرنامج خلال عام كامل في تقديم إعلاميين متميزين من الشباب صناع المحتوى، وكذلك تسليط الضوء على عدد كبير من النماذج المصرية الشابة في المجالات المختلفة.

ويحظى البرنامج بشراكة ودعم علمي وفني مع عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، مثل وزارات الشباب والرياضة والتضامن والثقافة والتعليم العالي والجامعات والمنظمة العربية للحوار والجامعة العربية وغيرها.

حنان يوسف.. 20 عاما من العمل الإعلامي

ويعتبر «بنكمل الصورة» أول عودة للإعلامية الكبيرة حنان يوسف للشاشة بعد سنوات تفرغها للعمل الجامعي وعملها عميدة لكلية الإعلام، حيث قدمت طوال 20 عاما عدد كبير من البرامج المتميزة ومنها «الجسر، بعد التحية، موعد مع الرئيس، على شط النيل، لقاء مع، دنيا الأناقة، صباح الخير يا صغيري»، وذلك على شاشة التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية، وحصدت ببرامجها العديد من الجوائز في مصر وخارجها.

برنامج «بنكمل الصورة» تحت إشراف نائلة فاروق، رئيسة التليفزيون، وإخراج عمرو منصور، وإشراف فني وليد حسن ووائل منير، وشارك في الإعداد أشرف نور الدين.

موعد عرض برنامج «بنكمل الصورة»

وتذاع الحلقة اليوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت جرينتش، على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري.