حنان يوسف تكشف كواليس فيلمها الأول: «المخرج طلب حد ما بيعرفش يمثل»

قالت الفنانة حنان يوسف، إن أول عمل فني لها كان في فيلم «الطوق والأسورة» ووافق عليها مخرج العمل خيري بشاره بالتمثيل بالرغم من أنها أكدت له عدم معرفتها كيفية التمثيل بالأساس: «قالي أنا عايز حد مبيعرفش يمثل، وهو فيلم صعب وجميل».

وسردت «يوسف»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت «DMC»، تفاصيل تصوير العمل الفني حيث أن فريق العمل مكث مدة 3 أشهر في فندق «موفينبيك الأقصر» وكانت تجربه عظيمة: «كنا بننده على بعض باسمأنا في الفيلم، وتجربة الفيلم كانت عظيمة».

وأوضحت أن عملها مع الفنانة الراحلة «فاتن حمامة» قد أكسبها الكثير من الخبرات، حيث أن الفنانة الراحلة كانت دائما ما تحافظ على مواعيدها وتقوم بإعطاء النصائح لكل من تقابله: «قابلتها قبل ما اشتغل معاها عند المخرج خيري بشارة وعزمنا على حمام واتعرفنا على بعض ساعتها».

وأكدت أنها دائما ما تحب العمل مع المخرجة الكبيرة كاملة أبوذكرى، وذلك لأنها دائما ما تستطيع أن تخرج أفضل ما لدى الممثل وطاقم العمل، كما تهتم بتفاصيل التفاصيل: «كنا بنرتجل في الأعمال الفنية بشكل نكون متفقين عليه من قبل، ودائما بيطلع شغلنا في أحسن صورة».

وأشارت إلى أنها تتوقع عدم إنتاج لجزء ثاني من مسلسل «بـ100 وش» وذلك لأن العمل الفني في الجزء الثاني دائما ما يلاقي عدد جماهير أقل من جزءه الأول.