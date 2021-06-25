صالون حنان يوسف يدشن حملة للدفاع عن «تخصص إعلام».. ومفكرون: نرفض الأداء العشوائي

دشن صالون دكتورة حنان يوسف الثقافي، حملة عربية للدفاع عن «تخصص الإعلام» وحماية المهنة الإعلامية، أمام ما يشهده الأداء الإعلامي العربي من تخبط وعدم التزام بالقيم المهنية المطلوبة، وذلك من أجل تأدية الإعلام الدور المأمول منه في دعم مسيرة البناء والتطوير.

جاء ذلك خلال فعاليات الصالون الثقافي في دورته التاسعة عشر، والتي انعقدت أمس إلكترونيًا عبر منصة «زووم» التفاعلية، تحت عنوان «هل الإعلام مهنة من لا مهنة له»، وذلك بمشاركة نخبة من كبار رموز الفكر والفن والإعلام والثقافة من عدد من الدول العربية من بينها لبنان والعراق واليمن والسودان، إضافة إلى مصر، وأدارت اللقاء الدكتورة حنان يوسف مؤسس الصالون ورئيسة المنظمة العربية للحوار.

مفكرون عرب ينتقدون الأداء ويرسمون خارطة طريق للإعلام العربي

وناقش الحضور، عددًا من القضايا الشائكة في موضوعات الإعلام، ومنها دور الإعلام والمسؤولية الاجتماعية وتعريف الإعلامي، كذلك دور الإعلام في تكوين رأي عام مستنير، ومعايير ومقاييس الضبط والممارسة الإعلامية أمام الفوضى الهائلة التي تسود ممارسة العمل الإعلامي الذي يحتاج إلى تحديد التوصيف الدقيق له بعد انتشار استخدام لقب إعلامي في المنطقة العربية بشكل منفلت، مما يعرقل الإعلام العربي عن القيام بدوره التنويري المنوط به.

وأكّدت الدكتورة حنان يوسف، مؤسس الصالون ورئيسة المنظمة العربية للحوار، أنَّ الصالون قد خرج بجملة من التوصيات المهمة في مقدمتها الدعوة إلى حماية تخصص الإعلام ومهنة الإعلام بحيث لا يتمّ استغلالها بشكل سلبي من قبل الهواة وغير المتخصصين وتوفير الدعم القانوني للممارسة الإعلامية المثلى، إضافة إلى تجسير الفجوة بين الإعلاميين الممارسين والأكاديميين في مجال الإعلام.

حنان يوسف: حماية المهنة مسؤولية الجميع

وحول النماذج الإيجابية، أكّدت حنان يوسف، أنَّ هناك نماذج مشرفة في المشهد الإعلامي يجب دعمها والإشادة بها بالتوازي مع تنقية المشهد الإعلامي من أي عشوائية وانفلات، موضحة أنَّ هذه التوصيات ستُرفع لجامعة الدول العربية والمؤسسات الإعلامية المختلفة الأكاديمية والمهنية، من أجل تفعيلها للمساهمة في تصحيح مسار الإعلام العربي ليستطيع القيام بدوره التنويري والإصلاحي لخدمة قضايا البناء والتنمية والعبور للمستقبل، مؤكّدة أنَّ حماية المهنة مسؤولية الجميع.

شارك في فعاليات الصالون نخبة من المفكرين العرب وفي مقدمتهم المستشار عدلي حسين، والسفير مظفر الأمين، والسفير يوسف الشرقاوي، والدكتورة منى الحديدي، والدكتور أحمد لطفي، والدكتور علي عواض، والدكتور علاء رجب، ودكتور عبدالمالك الدناني، والدكتور عبدالكريم الوزان، والدكتورة داليا عثمان، والفنانة وفاء عامر، والصحفي صلاح غريبة، والكاتب محمود العيسوي، إضافة إلى عدد كبير من طلاب وشباب الإعلاميين من كليات الإعلام.

مفكرون: نشجع النماذج الإيجابية.. وهناك انفلات في استخدام لقب «إعلامي»

واختتم الصالون فعالياته بأغنية «دارت الأيام» بصوت المطربة الشابة المبدعة ندى المنسي عضو الصالون الثقافي.

ومن المقرر أنَّ يصدر الصالون قريبًا مدونة «حملة الدفاع عن تخصص الإعلام في الدول العربية»، والتي سوف تنطلق تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، الجهة الراعية للصالون منذ تأسيسه كمنتدى ثقافي عربي؛ يعمل علي نشر أفكار ومبادرات التنوير والتجديد في قضايا ال‘علام والثقافة والتعليم والقوى الناعمة كأدوات للتقدم والتنمية.