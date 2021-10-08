الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء من 2 حتى 8 أكتوبر 2021 (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 8 أكتوبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون الخميس 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

الموافقة على مشروع قانون في شأن العمد والمشايخ

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية، ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن 14 من قطع الأراضي، بمحافظات: الفيوم، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، والتي لم تعد صالحة لتحقيق الغرض المخصصة من أجله لكونها أصبحت داخل الكتلة السكنية، على أن يعاد تخصيصها لصالح مركز البحوث الزراعية لتنفيذ مشروعات جديدة للنهوض بقطاع البحوث الزراعية.

تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف إعطاء استقلالية وحرية أكثر للهيئة لأداء دورها، حيث نص التعديل على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعامل المعاملة المالية لنائب الوزير، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، هذا وقد تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.

الموافقة على وضع معايير إتاحة الخدمات المقدمة من المستشفيات لطلاب الطب

وشملت القرارات أيضاً، الموافقة على وضع معايير لقيام وزارة الصحة والسكان بإتاحة الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة لها لطلاب وخريجي كليات الطب البشري والعلاج الطبيعي والفم والأسنان بالجامعات الحكومية «الساعات المعتمدة»، والجامعات الأهلية والخاصة والدولية والأجنبية من خارج البلاد، إلى جانب الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن الترخيص بالانتفاع بطريق الاتفاق المباشر مع البنك الأهلي المصري، لإنشاء 13 فرعاً له بعدد من مراكز الشباب، بمحافظات: القليوبية، والقاهرة، والشرقية، والإسماعيلية، وكذلك فرع المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

الموافقة على طلب الأزهر بشأن التعاقد على التغذية المدرسية

كما تضمنت القرارات الموافقة على طلب الأزهر الشريف القيام بالتعاقد مع شركة «سايلو فودز» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على التغذية المدرسية لطلبة الأزهر، أسوة بما تم مع وزارة التربية والتعليم، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التغذية المدرسية، فضلاً عن الموافقة على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 ، ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه.

اجتماع مدبولي بنظيره الأدرني

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق له، لاستعراض ملامح أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد العاصمة تنفيذ 100 كم جسور وأنفاق و10 آلاف كم من الطرق المجهزة وتوفر 2 مليون فرصة عمل وتسع عند الاكتمال لـ 6.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من قضايا القارة الأفريقية المطروحة على جدول الأعمال، وذلك بحضور رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية - رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها حالياً في محافظة القاهرة، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ونائبه للمنطقة الغربية، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب عقد سيادته الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل اليوم العالمى للمعلمين، ومستجدات الوضع الحالى لفيروس كورونا.

متابعة أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية بالجيزة

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية اليها، حيث أكد أن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية يحظى باهتمام على أجندة الحكومة على الأخص منطقة أهرامات الجيزة التي ستتضاعف أهميتها مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التي يتم إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد وزيرة الصحة.

متابعة مشروعات الكهرباء

واستكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد سيادته اجتماع لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الكهرباء ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استقبال سيادته رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن مشروع العاصمة ساهم في تنمية قطاع الصناعة في مصر من خلال الاعتماد على مستلزماته من المنتج المحلي، فضلاً عن اصطحاب رئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق له، في جولة تفقدية لمشاهدة المشروعات على أرض الواقع التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة مثل الحي الحكومي، ومبنى مجلس النواب، ومنطقة المال والأعمال.

كما شملت الأنشطة أيضاً، إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث عبر بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل بهذه المناسبة التى ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص البطولات التى قام بها هؤلاء الأبطال؛ دفاعاً عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته.

وإلى جانب الأنشطة السابقة، استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية حول أهم الجهود والأعمال التي بذلتها كل من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث تمت الاستجابة لـ 2030 استغاثة تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف المحلية، بجانب استعراض تقرير أعده مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، تضمن موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث استقبلت المنظومة ورصدت 111 ألف شكوى وطلب واستغاثة وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 105 آلاف شكوى وطلبأما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع النائب التنفيذي الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وبعض وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، حيث قال إن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها فى الاستثمارات والمشروعات الوطنية، بالإضافة إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، حيث أكد أن مصر تضع قضايا تغير المناخ على رأس أولوياتها وتتطلع إلى توسيع التعاون مع الجانب الأوروبى في كل المجالات المتعلقة بتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وإنتاج الهيدروجين.

لقاء مدبولي بوزير الطاقة اللبناني

كما شملت اللقاءات أيضاً، لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء مع وزير الطاقة والمياه اللبناني، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير لبنان لدى القاهرة، حيث أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، كما التقى سيادته مع نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفد من سيتي بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة، حيث أكد أن هدف الفترة القادمة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ورفع مستوى البنية التحتية والعمل على تعزيز دور مصر كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت اللقاءات أيضاً، وفقاً للتقرير، لقاء مع عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد، حيث أشاد بالتعاون القائم بين وزارة الصحة وجامعة هارفارد وانعكاسه الإيجابي على دول المنطقة، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، وسفير الولايات المتحدة في القاهرة، بالإضافة إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع نائب رئيس شركة «لوريال» لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس مجلس إدارة «لوريال مصر»، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وتشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للتوسع في أنشطتها في مصر، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة.