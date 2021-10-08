وفاة أرملة محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق

أعلن المستشار خالد محجوب، وفاة والدته، اليوم، بعد صراع مع المرض، طالبا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة زوجة وزير الأوقاف الأسبق

وكتب محجوب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة صالحة، حرم الدكتور محجوب وزير الأوقاف الأسبق».

الحاجة صالحة، هي والدة المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف، وزوجة وزير الأوقاف الأسبق، الدكتور محمد علي محجوب، ووالدة المستشار علي محجوب.