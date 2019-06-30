قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن شعب مصر هو كلمة السر في ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مصر عاشت سنة مريرة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، كانت ستذهب فيها إلى مصير مظلم ومجهول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية حاولت عزله من منصبه في 3 يونيو 2013، واستبعاده من النظر في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، والتي كانت متعلقة بقضية اقتحام السجون.

وتابع: "الإخوان هددوني بإيذاء أبنائي، وفي يوم إصدار الحكم، اقتحم تنظيم الإخوان الإرهابي المحكمة، وقال لي محامي الإخوان إنه لن يسمح لي بإصدار الحكم في هذه القضية".

وأشار محجوب، إلى أن الجماعة الإرهابية استهدفته وأسرته، حيث جرى تفجير قنبلة بمنزل والده بمنطقة حلوان في يناير 2015، لكن من حسن الحظ أن والده كان قد غير منزله قبل ذلك اليوم، وكان هو متواجدًا بالمنزل الجديد.