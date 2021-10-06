«الأوقاف» تعلن 11 شرطًا للعمل بالمركز الإسلامي في تنزانيا

قالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إيفاد مدير إداري للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام في تنزانيا، من بين العاملين بالديوان العام للوزارة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهيئة الأوقاف، والمديريات الإقليمية التابعة للوزارة.

شروط التقدم لوظيفة مدير إداري للمركز المصري

وأوضحت وزارة الأوقاف، الشروط الواجب توافرها في المتقدم، وجاءت كالتالي:

1- أن يكون من المسكّنين على الدرجة المالية الثانية على الأقل، ومن ذوي الخبرة الإدارية، ومن غير العاملين في مجال الإمامة أو الخطابة أو الدعوة.

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.

3- أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولم يوقع عليه أي جزاء أيّا كان نوعه خلال العامين الأخيرين.

4- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاما في تاريخ الإعلان.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

6- أن يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا.

7- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي إجادة تامة.

8- ألا يكون قد سبق إيفاده أو إعارته للخارج من قِبل الوزارة.

9- أن يكون سليم الحواس.

10- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

11- ‏أن يجتاز المقابلة الشخصية النهائية المقررة.

تقديم طلبات الالتحاق بوظيفة مدير إداري للمركز المصري

وعن تقديم الطلبات، أكدت الوزارة أنه يكون من خلال مـوقع الوزارة الرسمي، وذلك اعـتبارُا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة ‏أسبوعين؛ على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي ‏بيانات غير صحيحة، ويتم نشر أسماء المتقدمين لأداء الاختبارات على موقع الوزارة، علما بأن الاختبارات ستُجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: ‏الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.