بدء التشغيل التجريبي لبازار بورسعيد الجديد.. سوق خضراوات مصمم على الطراز العالمي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن بدء التشغيل التجريبي لسوق الخضروات والفاكهة الجديد «بازار بورسعيد»، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالسوق، مشيرا إلى أن بازار بورسعيد الجديد، يُعد نقلة حضارية تشهدها بورسعيد في مجال الأسواق، وبدأ إقبال المواطنين على السوق منذ الساعات الأولى للتشغيل التجريبي.

البازار يضم مجمع أسواق حضاريًا للخضراوات والفاكهة واللحوم

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن البازار الجديد، يضم مجمع أسواق حضاريا للخضراوات والفاكهة واللحوم، ومقام على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق السمك الجديد، ليشكل الاثنان معا واحدة من أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية، التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

محيط البازار مركز ومزار تجاري وسياحي

ويعد البازار الجديد الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، وأصبحت تلك المنطقة مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

يذكر أن بازار بورسعيد الجديد يُقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محال جملة وقطاعي للخضراوات والفاكهة، ومحال عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضراوات مع سوق الأسماك، مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى عدد من البنوك.

من جانب آخر أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الانتهاء من إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة، لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام الميناء البري الجديد، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بعد أن تم الانتهاء من أعمال دهان البردورات وتركيب المظلات لموقف السيارات، لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام مجمع المواقف الجديد «الميناء البري» بشارع المشير طنطاوي «البترول سابقا» بحي الضواحي.

وأكد المحافظ، أن إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة يأتي في إطار التيسير على المواطنين، ومنع الاختناقات المرورية أمام الميناء البري، ويعمل على توفير كافة سبل الراحة أمام حركة دخول وخروج المواطنين من وإلى الميناء وتيسير الوصول والمغادرة منه وإليه.