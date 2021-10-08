برنامج «حياة كريمة» يوفر مكتبة لشاب تعرض لحادث قطار بالمنوفية «فيديو»

حقق برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc» ويقدمه ياسين الزغبي، اليوم الجمعة، حلم الشاب «صبحي محمد»، من محافظة المنوفية، الذي يعتبر مثلا لكثيرين في الصبر والعزيمة، حيث كان يعمل فني «أسانسير»، وهو متزوج ولديه طفلين، ثم أصيب في حادث في قطار، ما أدى إلى تدهور حالته الاقتصادية بشكل كبير.

تفاصيل قصة الشاب صبحي محمد

وكشف جيران صبحي محمد، أنه يعيش في منزل صغير مساحته 45 مترًا، مع شقيقه وأسرته، وأنه في أحد الأيام كان ذاهبًا إلى عمله في الصباح، وأثناء استقلاله القطار، تحرك القطار فجأة ما أدى لإصابته، وبعدها ذهب به أهالي القرية إلى إحدى المستشفيات، ولكن نفقاتها كانت مرتفعة، فجمع الأهالي نفقاتها فيما بينهم، وتبيّن أنه يحتاج إلى طرف صناعي، وكان لا يمتلك ثمنه، فبدأ الأهالي في جمع ثمن هذا الطرف الصناعي.

وأكد الأهالي، أنه الشاب يحتاج إلى العمل، ونظرًا لأنه لديه خبرة في الأعمال المكتبية، حاول أن يفتتح مكتبة صغيرة لكي يتعايش منها، وظروفه صعبة جدًا، ولكنه راضٍ بقضاء الله، ولم يتخلى عن شقيقته في ظروفها الصعبة لأنها مطلقة منذ خمس سنوات.

وقال «صبحي»، في تصريحات للبرنامج: «كنت عامل باليومية، ورايح جاي بالقطر كل يوم، وكنت بحب شغلي أوي، وخريج دبلوم تجارة، وكنت متزوجًا لمدة 9 سنوات، ولكن تعرضت لحادث، حيث كنت ذاهبا إلى العمل، وقطعت تذكرة، واستقللت القطار الذي بدأ يتحرك بالفعل، فأصيبت قدمي، وبُترت قدمي».

برنامج «حياة كريمة» يغير حياة الشاب

وتابع: «أنا حاليًا مأجر محل، وفاتح مكتبة، وعندي ماكينة تصوير على قدها، وبحاول أدبر فلوس البضاعة، وحركتي قليلة، وبدأت أتأقلم مع حياتي الجديدة، وراضي بقضاء ربنا، ومرتاح نفسيًا جدًا».

ووفر البرنامج للشاب صبحي محمد مكتبة عبارة عن «كشك»، به ماكينة تصوير، وطابعة، وكتب خارجية.