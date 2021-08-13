ياسين الزغبي: «حياة كريمة بتساعد أكتر مناطق محتاجة مساعدة»

قال ياسين الزغبي، أحد سفراء مبادرة حياة كريمة، إنه محظوظ بالعمل مع مبادرة «حياة كريمة»، لافتا إلى أنه يركز في مساعدة المشاريع الصغيرة التي تحتاج دعما أو تضررت بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الزغبي يشجع الشباب على تنفيذ مشاريع صغيرة: تساعد على تقدم مصر

وأضاف «الزغبي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمُذاع على فضائية «DMC »، الخميس، أنه يشجع الشباب دائما من أجل تنفيذ مشاريع صغيرة لأن ذلك سيساعد على تقدم مصر ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

الزغبي: حياة كريمة بتوصل لأكتر حتت عاوز مساعدة

وتابع أحد سفراء مبادرة حياة كريمة: «حياة كريمة بتوصل لأكتر حتت محتاجة مساعدة، اللي الفرق فيها هيبان زي إنشاء ترع ومستشفيات أو سمعوا عن المبادرة وهي بتكون مناطق محتاجة».

تهنئة المصريين في إجازة رأس السنة الهجرية.. وفرحة للمشاركة في حياة كريمة

وواصل أحد سفراء مبادرة حياة كريمة: «أنا مبسوط إني من فريق حياة كريمة وكل سنة وكل المصريين بخير، سنة هجرية سعيدة عليهم والتي كانت يوم الاثنين الماضي واليوم هو موعد إجازتها».

مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2019

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019، مبادرة «حياة كريمة»، من أجل تحسين مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا وتطوير الخدمات في القرى الأكثر احتياجا من خلال بنية تحتية ومستشفيات وأبنية تعليمية وصرف صحي ومكاتب بريد لصرف ومكاتب سجل مدني متطورة مربوطة بكل المكاتب على المستوى الجمهورية، وستعمل هذه المبادرة على تحسين حياة نحو 58 مليون مواطن في القرى الأكثر احتياجا.