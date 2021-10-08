عدد من الأبراج يصل إلى 20 برجًا، ضمن المشروعات التي تشهدها مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجعلها مثالًا عالميًا يحتذى به، وتم الانتهاء من بناء 8 أبراج، خلال الفترة الأخيرة، وتعد منطقة الأعمال المركزية، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

مواعيد المزاد العلنى للمحال التجارية والصيدليات بالعاصمة الإدارية

وخلال الساعات القليلة الماضية، تم طرح 20 محلاً تجارياً و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلنى، بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وفقا للمهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية.

لتصبح مواعيد المزاد العلني للمحال التجارية والصيدليات بالعاصمة الإدارية، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد المزاد العلنى للمحلات التجارية والصيدليات بالعاصمة الإدارية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مواعيد المزاد العلني للمحال التجارية والصيدليات بالعاصمة الإدارية، وفقا لما صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كراسة شروط المحال التجارية والصيدليات بالمزاد العلني

أما كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، سيتم اتاحتها بمقار أجهزة المدن المطروحة بها المحال والصيدليات، وذلك فى إطار سعي وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

أماكن طرح المزاد العلني للمحال التجارية والصيدليات

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19 مترا مربعا : 40 مترا مربعا) بالأسواق التجارية بمنطقتي 300 متر و276 متراً وسوق مشروع JANNA بالتوسعات الشمالية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح (من 32 مترا مربعا: 95 مترا مربعا) بالسوق التجارية بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث (R3)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 10/11/2021.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19 مترا مربعا : 40 مترا مربعا) بسوق مركز خدمات عمارات سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 24/11/2021.