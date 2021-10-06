الأنفاق: تشغيل قطار المونوريل منتصف 2022 في العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أعمال تنفيذ مشروع قطار المونوريل، تسير على قدم وساق، مشيرا إلى أن قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه بطول 54 كيلومترا، موضحا أنه تم بدء تركيب عربة المونوريل على السكة لبدء التشغيل التجريبي، وأن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

والي: تركيب عربة قطار المونوريل على السكة لبدء التشغيل التجريبي

وأكد والي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطار المونوريل سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، لافتا إلى أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يتم تنفيذه على مرحلتين، وأن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها بأن موعد بدء تشغيل قطار المونوريل في مصر أمام الركاب منتصف 2022، كما أن المرحلة الثانية من المونوريل ستكون جاهزة في فبراير 2023.

والي: تعقيم مناطق تنفيذ قطار المونوريل لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح والي، أن قطار المونوريل سيعمل في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة حضارية كبيرة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

رئيس القومية للأنفاق: قطار المونوريل سيعمل في مصر لأول مرة وسيمثل نقله حضارية في وسائل المواصلات

وأشار رئيس القومية للأنفاق، إلى أن سرعة قطار المونوريل 80 كم في الساعة، وينفذ في المدن متوسطة الازدحام حتى لا يؤثر على حركة المرور، موضحا أن مشروع المونوريل يتم تحت إشراف لجنة وزارية مشكلة من وزارتي النقل والإسكان.