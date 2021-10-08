أسعار خام الحديد تعود للارتفاع عالميا.. ومسؤول: لن تنخفض قريبا

عاودت أسعار خام الحديد الارتفاع بعد سلسلة من هبوط الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي، تزامنا مع تزايد الاضطرابات في الأسواق العالمية، نتيجة أزمة انقطاع الكهرباء في الصين والطاقة في أوروبا، ومشكلات سلاسل التوريد.

سعر طن خام الحديد

وسجل سعر خام الحديد 116 دولارا للطن في تعاملات أمس الخميس، مقارنة بـ110 دولارات للطن في تعاملات 24 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات البورصات العالمية، كذلك شهد سعر الخردة ارتفاعا إلى 451 دولارا مقابل 433.5 دولارا في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار البيليت التركي بقيمة 10 دولارات، ليصل السعر إلى 620 دولارا مقارنة بـ610 دولارات للطن، فيما سجل جديد التسليح التركي ارتفاعا بقيمة 13 دولارا للطن، مسجلا 683 دولارا للطن، مقابل 670 دولارا في آخر الشهر الماضي، وبلغ طن المسطحات على الساحن 952 دولارا، مقارنة بـ 920 دولارا.

أسعار خامات صناعة الصلب

وتأتي تلك الارتفاعات بعدما سجلت أسعار الخامات ومدخلات إنتاج صناعة الصلب هبوط ملحوظا، عزز الآمال بانخفاض سعر الحديد في السوق المحلية، ودفع السعودية إلى خفض أسعارها بنسبة 13%.

العقود الآجلة

وكانت العقود الآجلة لخام الحديد تراجعت الشهر الماضي في بورصة سنغافورة بنحو 8 دولارات للطن، وتراجع سعر الخام حينها 93.3 دولارا، بعدما كان السعر قد تجاوز 120 دولارا في الأشهر الماضية، وهو ما أرجعته بنوك استثمار إلى تراجع الطلب العالمي، غير أن الارتفاع الأخير يشير إلى حالة من اللا يقين في الأسواق.

أسعار الخامات العالمية

ويستبعد منتجو الحديد في مصر أن تشهد أسعار الخامات العالمية استقرارا في الأجل القريب، خاصة في ظل الأزمات الصينية المتمثلة في شركة «إيفرغراند»، ومشكلة انقطاعات الكهرباء التي أدت إلى توقف الإنتاج في العديد من المصانع.

وأشار مسؤول كبير بأحد مصانع الحديد، لـ«الوطن»، إلى أن الوقت الحالي يشهد عدم استقرار في أسعار الخامات، نتيجة لأزمة الطاقة التي دفعت أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن انخفاض أسعار الحديد في مصر ما لم تستقر الأسعار في البورصات العالمية لعدة أشهر متتالية.