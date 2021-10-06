تحريك جديد لأسعار الأسمنت بقيمة 60 جنيها.. واستقرار أسعار الحديد

شهدت أسعار الأسمنت تغيرا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، حيث ارتفعت بقيمة 60 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد أن ارتفعت من أسبوعين بقيمة 30 جنيه، واستقرت أسعار الحديد خلال التعاملات.

أسعار الأسمنت اليوم بعد تغيره

وسجلت أسعار الأسمنت ارتفاعا اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، وجاءت كالتالي:

- ارتفع أسمنت السويدي بقيمة عالية جدا حيث سجل سعر الطن 1090جنيه وهو الأعلى سعرًا.

- تراوح سعر أسمنت شركة الممتاز بعد الارتفاع من 1070 إلى 1080 جنيهًا للطن.

- ارتفع أسمنت المسلح وسجل سعر 1070 جنيهًا بارتفاع قدرة 60 جنيهًا.

- وارتفع أسمنت حلوان وسجل سعر 1010جنيهًا.

- ارتفع سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1000 جنيهًا للطن.

- ارتفع سعر أسمنت قنا اليوم ليسجل 970 جنيها للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 940 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم السبت، بنحو:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14600 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيه.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.

وقد أعلن التجار والوكلاء بسوق الأسمنت عن مخاوفهم من مواصلة أسعار الأسمنت ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل خفض المصانع لإنتاجها وتخفيض حصص الوكلاء، مؤكدين عدم رضاهم عن خفض إمدادات الأسمنت.