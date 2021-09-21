سعر خام الحديد يسجل أكبر تراجع منذ 16 شهرا.. ومصدر: لن ينعكس على مصر

شهدت أسعار خام الحديد تراجعًا حادًا خلال الأسبوعين الماضيين، لتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ 16 شهرًا، وفقًا لبيانات اتحاد الصلب العربي، وتسود حالة من الترقب أوساط منتجي الحديد والصلب في مصر لتحركات الأسعار العالمية في الوقت الحالي، بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة في أسعار الخامات بشكل عام بداية من نوفمبر 2020.

العقود الآجلة لخام الحديد

وتراجعت العقود الآجلة لخام الحديد في عقود أكتوبر في بورصة سنغافورة بأكثر من 8 دولارات للطن، ليهوي السعر إلى 93.3 دولارا، وسط توقعات باستمرار تراجع الطلب على خام الحديد في الصين، كما انخفض السعر الفوري الإرشادي لخام الحديد الأسترالي بنفس القيمة تقريبا.

قيود الإنتاج الصينية

وتسببت قيود الإنتاج الصينية على صناعة الصلب في المزيد من انهيار الأسعار، وبحسب وكالة «بلومبرج» فإن التقلبات السعرية التي حدثت في خام الحديد كانت أسرع من المتوقع، وبحسب ما نقلته الوكالة الأمريكية ارتفعت المخزونات من الخام في الموانئ بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتزامن مع التوقعات بتراجع الطلب الصيني بشكل أكبر من الوقت الراهن، فيما تتوقع شركة «يو بي أس» العالمية أن يصل متوسط ​​الأسعار 89 دولارًا في العام المقبل.

أسعار الحديد في مصر

وفي الوقت الذي قال فيه محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ«الوطن» إن الانخفاضات المتواصلة في أسعار خام الحديد من شأنها أن تنعكس مستقبلا على أسعار الحديد في مصر، إلا أن أحد كبار المنتجين اعتبر أن الأمر لا يزال مستبعدا في الوقت الحالي، نظرًا لتحكم عدة عناصر في عملية الأسعار.

سعر الخام عالميًا سيخفف من الأعباء القائمة على المصانع المحلية

ووفقا لما يراه «حنفي» فإن هدوء سعر الخام عالميًا سيخفف من الأعباء القائمة على المصانع المحلية، وتحديدًا المصانع المتكاملة، التي تستورد الخام وتقوم بإنتاج الصلب بكافة مراحله الإنتاجية، بعد نحو عام من الزيادات الحادة في أسعار الخام، والتي بدأت تقفز منذ أواخر العام الماضي، على خلفية بدء تعافي بعض الاقتصادات العالمية وفتح الأسواق.

أسعار الصلب في العالم

في المقابل يقول أحد كبار منتجي الصلب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه على الرغم من الانهيار الحالي في سعر خام الحديد، إلا أن أسعار الصلب في العالم لا تزال متماسكة لعدة أسباب، أهمها وجود تعافٍ قوي للطلب، فضلا عن الثبات النسبي لأسعار الخردة والبيليت، مضيفا: «هناك عناصر شهدت ارتفاع الفترة الماضية، فأسعار الغاز والبترول تلامس السماء»، ووفقا للمُنتج فإن المؤشرات تقول إن هناك نموًا كبيرًا بالنسبة للطلب على الحديد في مصر، نظرًا للبدء في تنفيذ مشروعات ضخمة مثل حياة كريمة، والقطار السريع.