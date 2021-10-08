حادث اصطدام قطارين في تونس.. قيس سعيد يقيل مدير السكة الحديد

زار رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، عددا من المصابين في حادث اصطدام قطارين في تونس، بمدينة مقرين، أمس، والذين تم إيداعهم بمركز الإصابات والحروق البليغة في بن عروس وبمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، وذلك للاطمئنان على صحّتهم والوقوف على ظروف تلقّيهم للعلاج والاستفسار على حيثيات الحادث.

حادث اصطدام قطارين في تونس يقود لإعفاء مدير السكة الحديد

وقرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إثر هذه الزيارة للمصابين في حادث اصطدام قطارين في تونس، إعفاء السيّد بلقاسم الطايع، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، من مهامه، حسبما أفاد بيان للرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أنه سوف يتمّ الإعلان عن تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية إثر تشكيل الحكومة.

33 شخصا أصيبوا في حادث اصطدام قطارين بتونس

وكانت وسائل إعلام تونسية، قد أفادت، مساء الخميس، بأن 33 شخصا أصيبوا في حادث اصطدام قطارين في تونس بولاية بن عروس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة، أن حادث اصطدام قطاري تونس (قطار الأحواز الجنوبية والقطار السريع القادم من سوسة)، وقع على مستوى محطة حي مقرين الرياض.

وصرح معز تريعة بأن حادث اصطدام القطارين تسبب في إصابة 33 شخصا، وأفاد بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية في الأرواح، مشيرا إلى أنه تم توجيه 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث وجار نقل المصابين للمستشفيات.

الوطنية للسكك الحديدية تعرب عن أسفها لحادث اصطدام قطارين في تونس

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، في بيان، أن الحادث الذي وقع مساء الخميس 7 أكتوبر 2021 على مستوى محطة مقرين الرياض، والمتمثل في لحاق قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض، قد أسفر عن إصابة 33 شخصا كحصيلة أولية.

وأوضحت الشركة أن الإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات.

وعبرت شركة السكك الحديدية عن أسفها لوقوع هذا حادث اصطدام القطارين في تونس، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات.