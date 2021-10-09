بورصة الدواجن اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

يهتم الكثيرين خاصة ربات المنازل بمتابعة بورصة الدواجن والتي شهدت استقرارا خلال الأيام الماضية بعد ارتفاع طفيف شهدته عقب استقرار سجلته البورصة منذ أكثر من شهرين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر الحالي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن سعر الدواجن البلدي تراوح في المزرعة ما بين 38 و 40 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 43 و45 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 27 جنيهًا للكيلو جرام إلى 29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا.

وشهد سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة إلى نحو 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و47 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 47 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وأجرت «الوطن» جولة في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، لترصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت، والتي جاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم ، نحو 36 جنيهًا.

- وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.