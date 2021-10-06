بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-10-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار بورصة الدواجن والتي شهدت استقرار لليوم الثاني على التوالي دون أي تغير في أسعار المنظومة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بسبب الاستقرار في أسعار العلف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الحالي، وفقا لما أشار إليه الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحاته لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الأربعاء، بين 27 جنيهًا للكيلو جرام إلى 29، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 44 جنيهًا اليوم الثلاثاء، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 47 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وأجرت «الوطن» جولة في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، لترصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الأربعاء، نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

-وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.