بورصة الدواجن اليوم الخميس 7-10-2021 في مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار بورصة الدواجن والتي لها تأثير كبير على حركة البورصة الرئيسية، وشهدت استقرار لليوم الثاني على التوالي دون أي تغير في أسعار المنظومة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بسبب الاستقرار في أسعار العلف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الحالي، وفقا لما أوضحه الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاته لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ووصل اليوم الخميس سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 27 جنيهًا للكيلو جرام إلى 29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا.

أما عن سعر كرتونة البيض، فشهدت استقرارا هي الأخرى، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة إلى نحو 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 47 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وأجرت «الوطن» جولة في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، لترصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الخميس، والتي جاءت على النحو التالي:

- بلغ سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم ، نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.