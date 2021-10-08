سهير رمزي: أجهضت نفسي 3 مرات خوفا على الشهرة والنجومية و«بندم دلوقتي»

قالت الفنانة سهير رمزي إنها حملت 3 مرات خلال زيجاتها، ولكنها لم ترغب في الإنجاب وكانت تلجأ كل مرة إلى الإجهاض، حتى إن أحد أزواجها انفصل عنها لعدم رغبتها في الإنجاب: «ده القرار اللي بندم عليه لحد دلوقتي، وسبب الإجهاض خوفي على وقتي والشهرة والنجومية، كان ليهم بريق تاني خالص، وبريق النجومية مش كداب، بس بلاش نتخدع فيه».

رمزي: «الإجهاض الحاجة الوحيدة اللي كنت بعملها من ورا ماما وكانت بتخاصمني»

وأضافت «رمزي»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن والدتها كانت تحزن ولا ترغب في الحديث معها بسبب قرارها بالإجهاض دون موافقه والدتها أو أزواجها: «أنا بعشق الأطفال، والحاجة الوحيدة اللي كنت بعملها بدون موافقة ماما هي الإجهاض، ومكنتش عايزة حد ييجي يشاركني حب أمي ليا».

رمزي: «كنت بعمل حاجات غلط وأنا معرفش»

وأوضحت أنها عندما رغبت في اعتزال التمثيل كانت قد تقربت إلى الله بدرجة أكبر: «كنت بصلي وأصوم وأحج وأعمل عمرة، وعرفت إن فيه حاجات غلط كنت بعملها زمان ومكنتش أعرف إنها غلط».