حلمي بكر يكذب سهير رمزي: «متجوزتهاش وهي عندها 16 سنة»

أثارت الفنانة سهير رمزى حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة حلقتها في برنامج «السيرة»، أمس الخميس، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والتي تحدثت فيها عن تفاصيل حياتها الشخصية وزيجاتها.

حلمي بكر يرد على سهير رمزي

وصرحت الفنانة سهير رمزى بأن أول زيجاتها كانت من الموسيقار حلمي بكر، وكانت في عمر الـ 16، وهو ما خلق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية زواجها وهي في سن القاصر.

ومن جانبه، قال الموسيقار حلمي بكر لـ«الوطن» إن حديث سهير رمزي غير حقيقي، موضحا «إحنا اتخطبنا وهي عندها 16 سنة، وقعدنا مخطوبين 4 سنين تقريبا، واتجوزنا وهي فى سن الـ20 وعلى مشارف سن الـ 21، أي أنها لم تكن قاصراً وقتها».

وأضاف: «استمر زواجنا 4 سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 سنة، وبالنسبة لتصريحات سهير رمزي، إحيانا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقل لسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا شاهد على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير».

حلمي بكر يكشف سبب طلاقه من سهير رمزي

وتطرقت سهير رمزي في حديثها مع وفاء الكيلاني عن سبب طلاقها من حلمي بكر، وقالت إنه كان رافضاً دخولها لمجال التمثيل، حيث علق حلمي بكر علي هذه الجزئية قائلاً: «أه دا حقيقي فعلا، ودا كان سبب الطلاق، هي جت في يوم قالتلي أنا معروض عليا فيلم اسمه (ست بنات وعريس)»

وتابع قائلا: «مردتش عليها، فعادت الكلام مرة تانية، مردتش، فعادته للمرة الثالثة، فقلت لها (إنتي طالق) واتفقنا على كل حاجة بمنتهى الهدوء والأدب والذوق وانفصلنا».