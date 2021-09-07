لهواتف سامسونج فقط.. ميزة جديدة من تطبيق واتساب

قال موقع the sun البريطاني، إن تطبيق واتساب WhatsApp أطلق ميزة جديدة لكنها متوفرة فقط على هواتف سامسونج Samsung.

تعرض التطبيق المملوك لـ Facebook لضغوط لسنوات للسماح للمستخدمين بنقل سجلات الدردشة الخاصة بهم عبر الأنظمة الأساسية - بين Apple iOS و Android من Google.

وأضاف الموقع أنه عادة يجب أن تبدأ من جديد عند التغيير إلى هاتف Android، حتى لو كنت تستخدم WhatsApp على iPhone لسنوات.

لكن الأداة الجديدة تتيح لك نقل محفوظات الدردشة بالكامل من هاتف يعمل بنظام التشغيل iPhone إلى هواتف Samsung Galaxy الذكية الجديدة، ويتضمن ذلك الملاحظات الصوتية والصور والمحادثات.

ويقول WhatsApp إنه يمكنه الحفاظ على التشفير التام طوال العملية الخاصة بنقل محتوى الدردشات.

وأشار إلى أن رسائل WhatsApp الخاصة بالمستخدم ملك له فقط لهذا السبب يتم تخزينها على هاتفك افتراضيًا، ولا يمكن الوصول إليها في السحابة مثل العديد من خدمات المراسلة الأخرى.

ولفتت واتساب WhatsApp إلى انهم متحمسون لأول مرة لتسهيل نقل الأشخاص لسجل WhatsApp الخاص بهم، بأمان من نظام تشغيل إلى آخر.

لقد كانت هذه واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من المستخدمين لسنوات، وقد عملنا مع أنظمة التشغيل والشركات المصنعة للأجهزة لحلها.

واتساب: نسعى للتوسع ونشر هذه الميزة لجميع الهواتف قريباً

تقول WhatsApp إنها تخطط في النهاية لتوسيع المخطط إلى ما بعد الانتقال من iPhone إلى هواتف Samsung.

سيتم طرح الميزة على هواتف Android الأخرى، وسيسمح لك في النهاية بالتبديل إلى iPhone أيضًا. بالطبع، فإن الإقلاع عن جهاز iPhone الخاص بك ليس دائمًا أفضل فكرة.

وتابعت: لقد كشفنا مؤخرًا عن مدى أمان خبراء الإنترنت في هواتف Apple بشكل عام، كما أن نقل رسائل WhatsApp الخاصة بك ليس هو العقبة الوحيدة التي ستحتاج إلى مسحها، يجب عليك أيضًا إعادة تنزيل أو إعادة شراء أي تطبيقات اشتريتها، لأن Apple App Store وGoogle Play Store هما كيانان منفصلان.