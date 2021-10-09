السفارة الألمانية تهنئ المنتخب المصري بالفوز على ليبيا بهدف عمر مرموش

هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المنتخب المصري بفوزه على منتخب ليبيا بهدف نظيف أحرزه عمر مرموش لاعب الدوري الألماني.

وكشفت السفارة الألمانية، أن مرموش يلعب في الدوري الألماني قائلة: «هل تعلم أن اللاعب المصري عمر مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتجارت الألماني، وأفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر».

وبدت السفارة الألمانية فخرها بالتعاون الألماني المصري، «نحن فخورون دايما بالتعاون الألماني المصري»، مضيفة «نهنئ المنتخب المصري بفوزه على نظيره المنتخب الليبي بهدف مقابل لا شئ في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ونتمنى كل التوفيق».

وتصدر المنتخب المصري مجموعته السادسة بفوز ثمين أمس، على منتخب ليبيا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم المحاولات الكثيرة التي شنها المنتخب الوطني على مرمى ليبيا، وذلك قبل أن يسجل عمر مرموش الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 49، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى النقطة 7 في المركز الأول، بينما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الجابون الترتيب برصيد نقطة وحيدة.