بالأرقام.. نتيجة انتخابات نادي المنصورة الرياضي: «بسيوني» يفوز بالرئاسة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي المنصورة الرياضي، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل شرارة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنصورة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، نتيجة الانتخابات التي أقيمت بالنادي لاختيار مجلس إدارته.

وأكدت اللجنة فوز محمد محمد السيد البسيوني، وشهرته، محمد البسيوني، بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، بحصوله على 2386 صوتا، في حين حصل منافسه حاتم حسين محمد أحمد المير، وشهرته حاتم المير، على 1450 صوتا، وفاز بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة محمد محمد رزق رمضان، وشهرته محمد رزق، بحصوله على 2119 صوتا، مقابل حصول عادل رجب عبدالجليل، وشهرته عادل رجب، الحاصل على 1677 صوتا.

نتيجة أعضاء مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي

وفاز بمنصب العضوية تحت 35 سنة في انتخابات نادي المنصورة الرياضي، كل من حسن محمد حسن عبدالعزيز، وشهرته حسن بادع، بحصوله على 2474 صوتا، وعبدالرحمن خالد محمد جمال، وشهرته عبدالرحمن المنسي، بحصوله على 2091 صوتا، وفاز بمنصب العضوية فوق سنة 35 سنة، 5 أعضاء وهم: إسلام مسعد علي محمود، بحصوله على 2251 صوتا، ومحمد أنور أحمد علي الأشقر، بحصوله على 2179 صوتا، وأسامة محمد أحمد سلامة، بحصوله على 2072 صوتا، ومحمد فاضل أحمد عبده، بحصوله على 1979 صوتا، ومصطفى صبري السعيد محمد، بحصوله على 1959 صوتا.

عدد الأصوات في انتخابات نادي المنصورة الرياضي

وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، 8383 عضوا، وإجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 4752 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 3836 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 916 صوتا، بعد عملية الفرز وإعلان نتيجة الانتخابات طبقا للمادة 17 من القانون 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي الصادرة بتاريخ 28/8/2017 والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية.

وشارك في الإشراف على الانتخابات 15 مستشارًا على اللجان الفرعية والمشرف على العملية الانتخابية بنادي المنصورة الرياضي، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية، وإدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأجريت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة في تأمين الناخبين وإجراءات احترازية في ظل وجود فيروس كورونا الجديد مع تعقيم اماكن التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعي.