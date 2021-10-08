انتخابات ساخنة في نادي المنصورة الرياضي وسط إجراءات أمنية واحترازية

شهدت انتخابات نادي المنصورة الرياضي، صراعا قويا بين المتنافسين على رئاسة النادي وباقي المناصب الأخرى، في الانتخابات التي تُجرى اليوم حتى الساعة الـ7 مساء، وسط إجراءات أمنية واحترازية، وتحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل شرارة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنصورة، بمشاركة 15 مستشارًا لرئاسة اللجان الفرعية، والمشرف على العملية الانتخابية بنادي المنصورة الرياضي، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية، وبإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبحضور علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

المنافسة على منصب رئيس نادي المنصورة

ويتنافس في الانتخابات على منصب رئيس النادي، كل من: حاتم المير، ومحمد البسيوني، فيما يتنافس على منصب نائب رئيس النادي 3 مرشحين وهم: عادل رجب عبد الجليل، محمد أحمد السيد علي، محمد محمد رزق رمضان.

المنافسة على مناصب أمين الصندوق والعضوية

ويتنافس على منصب أمين الصندوق، كل من: عماد حمدي حامد محمد الجندي، ووليد السيد إبراهيم خطاب، وعلى مقاعد العضوية، فوق السن، يتنافس 8 مرشحين وهم: أسامة محمد أحمد محمد سلامة، وإسلام مسعد علي محمود، وحسن عبد الفتاح محمد البرعي محمد، ومجدي محسن فؤاد الشافعي، ومحمد إبراهيم إبراهيم سليمان، ومحمد إبراهيم السعيد إبراهيم، ومحمد أنور أحمد علي الأشقر، ومحمد رشدي أحمد عبد الخبير.

الجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت وحضور الجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي 8382 عضوا بالجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي.

وبدأت عملية التصويت في الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء، ويتم مناقشة جدول الأعمال الجمعية العمومية بنادي المنصورة بعد عملية الفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، طبقا للمادة 17 من القانون 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الصادرة بتاريخ 28-8-2017 والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية.

وتجرى العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة، بمشاركة قوات الشرطة في تأمين الناخبين وإجراءات احترازية في ظل وجود فيروس كورونا الجديد، مع تعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعي.