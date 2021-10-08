عاجل.. فوز «البسنديلي» برئاسة استاد المنصورة و «أبو العزم» نائبا

أعلنت المستشار عبد السلام بيبرس نائب رئيس هيئة قضايا الدول، رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات استاد المنصورة، بمحافظة الدقهلية عن فوز تامر حسن علي حسن، وشهرته " تامر البسنديلي" بمنصب رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة، بعد حصوله علي 3912 صوتا، فيما حصل أقرب منافس له من بين 5 منافسين آخرين، وهو محمد جلال محمود الغازي، رئيس مجلس الإدارات السابق علي 3780 صوتا، كما فاز شريف إبراهيم محمد أبو العزم، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله علي 5082 صوتا، فيما حصل أقرب منافس لها وهو شريف إبراهيم حسن علي 1703 صوتا، من بين 7 متنافسين علي المنصب.

وفاز بمنصب أمين الصندوق محمد محمود مصطفى محمد الهواري، وذلك لحصوله علي أعلي الأصوات وهم 3992 صوتا، من بين 5 مرشحين كانوا يتنافسون علي المنصب.

أعضاء مجلس الإدارة الجدد

وفاز في الانتخابات بمنصب العضوية تحت السن كل من عمرو محمود العدل البراوي، بحصوله علي 5525 صوتا، ونرمين عادل فتحي عبد الرحيم أحم، لحصولها علي5237 صوتا، و آية عادل صديق المتولي رضوان لحصولها علي 5147 صوتا، و شريف السيد شعبان زكي نعيم ، لحصوله علي 4774 صوتا، وأحمد نبيل عبد السميع لحصوله علي 4606 صوتا.

أعداد التصويت في الجمعية العمومية

وبلغ إجمالي المقيدين بكشوف الجمعية العمومية 56 ألف و520 عضو، وعدد الموقعين بكشف اللجنة " البطاقات المستخدمة " 11 ألف 968 عضوا، وعدد الأصوات الصحية بلغ 103939 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة عدد 1575 صوتا.

وأجريت العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل دخل 52 لجنة بإشراف 56 مستشارًا برئاسة المستشار عبد السلام بيبرس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وعضوية كلا من المستشارين شاكر عبد الغفار خليفه، نعيم عبد الغني خطاب، محمد أحمد عزب، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وتحت وإشراف إدارة الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ومن جانبه أكد أحمد مرتضي المدير التنفيذي لمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة، ان الانتخابات تنافس عليها 35 مرشحا منهم 5 على منصب الرئيس و7 علي منصب النائب و5 علي منصب أمين الصندوق و18 مرشح علي منصب عضو شباب تحت 35 سنة لاختيار 5 فقط مشيرا الي ان البطلان لورقة التصويت تعتبر كاملة وليست جزئية